Abinader fortalece vínculos con la comunidad internacional durante encuentro con el Cuerpo Diplomático

Bartolo García

El presidente Luis Abinader participó este martes en un almuerzo ofrecido en su honor por el Cuerpo Diplomático acreditado en la República Dominicana, durante un encuentro celebrado en el hotel El Embajador, que reunió a embajadores y representantes de diversas misiones diplomáticas con el propósito de fortalecer el diálogo y la cooperación internacional.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del decano del Cuerpo Diplomático y nuncio apostólico de Su Santidad, Piergiorgio Bertoldi, quien resaltó la importancia de fortalecer la colaboración entre el Gobierno dominicano y la comunidad internacional para impulsar iniciativas orientadas al desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza y la generación de oportunidades que contribuyan a disminuir las causas estructurales de la migración.

Durante el encuentro, los asistentes intercambiaron impresiones sobre los principales desafíos y prioridades del país, destacando que estos espacios favorecen el entendimiento mutuo, fortalecen la confianza entre las naciones y consolidan las relaciones de amistad y cooperación entre la República Dominicana y los países representados.

Asimismo, los diplomáticos dialogaron con el presidente Abinader sobre diversos temas de la agenda bilateral y coincidieron en la necesidad de mantener un diálogo permanente que permita desarrollar proyectos conjuntos en áreas estratégicas de interés común.

El almuerzo se desarrolló en un ambiente de cordialidad y cortesía diplomática, reafirmando el compromiso del Gobierno dominicano con una política exterior basada en el diálogo, la cooperación y el fortalecimiento de los vínculos bilaterales y multilaterales con la comunidad internacional.

El mandatario asistió acompañado por los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, así como por los viceministros Rubén Silié y Francisco Caraballo, quienes participaron en este encuentro orientado a seguir fortaleciendo las relaciones diplomáticas del país.