Abinader fortalece alianza con Francia y promueve integridad en foro global de la OCDE

Bartolo García

PARÍS, FRANCIA.– El presidente Luis Abinader sostuvo un encuentro con su homólogo francés Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo, donde se reafirmaron los lazos de cooperación entre ambas naciones y el respaldo de Francia al desarrollo del sistema integrado de transporte en la República Dominicana.

Durante la reunión, Macron destacó que Francia ha sido por más de dos décadas un socio estratégico en materia de infraestructura y transporte urbano, al tiempo que calificó a la República Dominicana como un aliado clave frente a desafíos globales.

En este contexto, el mandatario francés reiteró su apoyo al proyecto del Monorriel de Santo Domingo, cuyos trabajos iniciarían en los próximos días, con una extensión de 12 kilómetros que conectará el Distrito Nacional con Santo Domingo Este.

El proyecto contará con financiamiento en condiciones preferenciales a través del Tesoro francés y la Agencia Francesa de Desarrollo, como parte de una cooperación que también ha incluido iniciativas como el Metro y el Teleférico de Santo Domingo.

Ambos mandatarios también abordaron temas de interés internacional, incluyendo la situación en Haití, la problemática del sargazo en el Caribe y el contexto geopolítico actual, mostrando preocupación compartida por estos desafíos.

En paralelo a su agenda bilateral, Abinader participó en el Foro Global Anticorrupción e Integridad de la OCDE, donde fue invitado como orador principal en reconocimiento a las buenas prácticas del país en materia de gobernanza y transparencia.

Durante su intervención, el jefe de Estado reafirmó que la integridad es un eje estratégico de su gestión, sustentado en pilares como la prevención, la transparencia, la coordinación institucional y el cumplimiento de las normas.

El mandatario sostuvo que estas políticas fortalecen la confianza ciudadana, la estabilidad institucional y el desarrollo económico, posicionando a la República Dominicana como un referente regional en materia de integridad pública.

Asimismo, el presidente dominicano sostuvo encuentros con autoridades internacionales y líderes del ámbito educativo y económico, con el objetivo de fortalecer la cooperación y abrir nuevas oportunidades para el país.

La visita oficial contó con la participación de una delegación encabezada por el canciller Roberto Álvarez, junto a otros funcionarios, quienes acompañaron al mandatario en las distintas actividades desarrolladas en París.

Estos encuentros consolidan la imagen de la República Dominicana como un socio confiable en el escenario internacional, fortaleciendo los lazos diplomáticos y promoviendo alianzas estratégicas en sectores clave.

Con esta agenda, el país reafirma su compromiso con una diplomacia activa, orientada a impulsar el desarrollo sostenible, la transparencia y la cooperación internacional frente a los retos globales.