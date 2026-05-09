Abinader fortalece agenda diplomática con reuniones de alto nivel en Costa Rica

Bartolo García

San José, Costa Rica.– El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, sostuvo importantes reuniones bilaterales con el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, y con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, en el marco de las actividades oficiales por la transmisión de mando presidencial de Laura Fernández Delgado en Costa Rica.

Durante ambos encuentros, el mandatario dominicano abordó temas relacionados con el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas, económicas y de cooperación entre las naciones, así como iniciativas conjuntas en favor de la estabilidad y seguridad regional.

En la reunión con el subsecretario estadounidense Christopher Landau, Abinader destacó la excelente relación política y económica entre la República Dominicana y Estados Unidos, además de conversar sobre la colaboración bilateral en la lucha contra el narcotráfico y el combate al crimen organizado transnacional.

Asimismo, ambos funcionarios intercambiaron impresiones sobre la Fuerza de Supresión de Pandillas para Haití (GSF) y los esfuerzos internacionales orientados a enfrentar la crisis de seguridad que afecta a la vecina nación caribeña.

En su encuentro con el presidente israelí Isaac Herzog, el diálogo estuvo enfocado en la cooperación de Israel con República Dominicana en áreas estratégicas como agricultura, irrigación y desarrollo empresarial, sectores considerados claves para el crecimiento económico y la innovación.

Los líderes también conversaron sobre la histórica acogida brindada por República Dominicana a distintas comunidades judías a lo largo de los años y sobre la celebración en Santo Domingo del VI Foro Latinoamericano contra el Antisemitismo, previsto para el próximo mes de agosto.

El presidente Abinader estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, y por la embajadora dominicana en Costa Rica, María Amelia Marranzini, como parte de la delegación oficial que participa en los actos de investidura presidencial en la nación centroamericana.