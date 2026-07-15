Abinader expresa condolencias al Estado de Qatar por el fallecimiento del Emir Padre

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader firmó este miércoles el libro de condolencias abierto en la residencia del embajador del Estado de Qatar en la República Dominicana, tras el fallecimiento de Su Alteza el Emir Padre, Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani, quien gobernó esa nación entre 1995 y 2013.

El jefe de Estado estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, y fue recibido por el embajador de Qatar en el país, Yaser Awad Al-Abdulla, en un acto que simbolizó la solidaridad del Gobierno dominicano con el pueblo qatarí y su familia real.

Durante su visita, Abinader expresó, en nombre del Gobierno y del pueblo dominicano, sus más sinceras condolencias al Estado de Qatar, destacando el legado de liderazgo y desarrollo que dejó Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani durante su gestión al frente del país.

En el mensaje plasmado en el libro de condolencias, el mandatario manifestó que la vida del Emir Padre dejó una huella profunda en la historia de Qatar y expresó su deseo de que el actual Emir, la Familia Real y el pueblo qatarí encuentren fortaleza y consuelo ante esta irreparable pérdida.

La Presidencia destacó que la presencia de Abinader constituye una muestra de respeto, solidaridad y del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y de cooperación que mantienen la República Dominicana y el Estado de Qatar.

Como parte del protocolo de duelo, la bandera del Estado de Qatar permanece ondeando a media asta en la residencia de su embajador en la República Dominicana, en honor a la memoria del Emir Padre.

Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani, nacido en 1952 y fallecido en 2026, dirigió el Estado de Qatar entre 1995 y 2013, período durante el cual impulsó importantes transformaciones económicas, políticas y de desarrollo que marcaron la historia de esa nación del Golfo.