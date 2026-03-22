Abinader explica impacto de la crisis petrolera global y anuncia medidas para proteger la economía dominicana

Bartolo García

El presidente Luis Abinader explicó al país que la República Dominicana enfrenta un escenario internacional complejo debido al aumento de los precios del petróleo, provocado por conflictos geopolíticos que han afectado el suministro energético a nivel global. En ese sentido, destacó que, al tratarse de una economía abierta e importadora de combustibles, el país recibe directamente el impacto de estas variaciones.

Ante la situación internacional actual y sus efectos en los precios del petróleo, los combustibles y algunos alimentos, el presidente @LuisAbinader se dirigió a la nación para explicar las medidas adoptadas y las acciones del Gobierno para enfrentar este escenario. 🇩🇴 pic.twitter.com/rnVWsMjLAh — Presidencia de la República Dominicana (@PresidenciaRD) March 22, 2026

El mandatario detalló que uno de los principales focos de la crisis es el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20 % del petróleo y gas natural del mundo, lo que ha generado una fuerte presión en los mercados internacionales. Esta situación ha provocado aumentos significativos en productos esenciales como el diésel, el combustible de aviación y el gas licuado de petróleo.

Abinader afirmó que, pese a este panorama, la República Dominicana cuenta con la capacidad necesaria para enfrentar estos desafíos, recordando que el país ha superado crisis recientes como la pandemia, los problemas logísticos globales y conflictos internacionales. Aseguró que hoy la nación dispone de una economía más sólida y herramientas efectivas para actuar con rapidez.

En su alocución, el jefe de Estado informó que el Gobierno ha activado mecanismos de seguimiento constante a los precios internacionales, con el objetivo de anticipar impactos y tomar decisiones oportunas que protejan a la población y la estabilidad económica.

Asimismo, explicó que se han definido tres prioridades fundamentales: mantener la estabilidad macroeconómica, proteger el costo de los alimentos mediante subsidios a insumos como fertilizantes y sostener la inversión pública como motor del crecimiento económico.

El presidente destacó que el Estado ha venido amortiguando los efectos del alza mediante subsidios a los combustibles y la electricidad, aunque reconoció que el aumento del petróleo representa un costo fiscal significativo, lo que obliga a realizar ajustes graduales en algunos precios para garantizar la sostenibilidad.

De igual manera, indicó que se mantendrán medidas clave como el congelamiento del precio del GLP, con el objetivo de proteger a los hogares más vulnerables, al tiempo que exhortó a la población y al sector empresarial a actuar con responsabilidad ante este contexto internacional.

Finalmente, Abinader aseguró que el país no enfrenta una crisis interna, sino un impacto externo, y reafirmó que la República Dominicana continuará avanzando con estabilidad, resiliencia y visión de futuro, apostando además por la transición hacia energías renovables y una economía más sostenible.