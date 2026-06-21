Abinader exhorta al PRM a fortalecer la unidad y mantener cercanía con la población

Bartolo García

SANTO DOMINGO. – El presidente de la República y líder del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, llamó a la dirigencia de esa organización política a preservar la humildad, fortalecer la unidad interna y mantener un contacto permanente con la ciudadanía, al considerar que la cercanía con la gente será clave para el futuro del partido y del país.

Durante su intervención ante los miembros del Comité Nacional del PRM, el mandatario afirmó que el verdadero éxito de la organización dependerá de su capacidad para escuchar las necesidades de la población y responder de manera efectiva a sus preocupaciones. Asimismo, exhortó a los dirigentes y funcionarios a trabajar de cerca con las comunidades, juntas de vecinos, iglesias y organizaciones sociales.

Abinader advirtió sobre los riesgos de la complacencia en los partidos que permanecen varios años en el poder, señalando que los logros de gestión, por sí solos, no garantizan el respaldo ciudadano. “La política comienza escuchando con humildad, incluso cuando no nos gusta lo que escuchamos”, expresó al destacar la importancia del contacto directo con la gente.

En su discurso, el jefe de Estado resaltó los avances alcanzados por su administración en áreas como inversión extranjera, turismo, generación de empleos, salud y seguridad ciudadana, aunque insistió en que esos resultados deben complementarse con una gestión cercana y sensible a las necesidades cotidianas de los dominicanos.

El presidente también recordó que su gobierno ha enfrentado desafíos internacionales de gran magnitud, entre ellos la pandemia, conflictos geopolíticos y presiones inflacionarias globales. A pesar de ese escenario, aseguró que la República Dominicana ha logrado fortalecer su economía y consolidar una mayor capacidad de resiliencia frente a las crisis.

Asimismo, defendió la reciente reforma constitucional al señalar que busca fortalecer la institucionalidad democrática y promover la renovación del liderazgo dentro del PRM. Indicó que el proyecto político debe trascender a las figuras individuales y continuar enfocado en los grandes retos nacionales, reiterando que la prioridad debe ser combatir el atraso, la pobreza y la desigualdad para seguir impulsando el desarrollo del país.