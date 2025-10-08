Abinader entrega paso a desnivel que transforma movilidad en Santo Domingo Oeste

Bartolo García

Santo Domingo Oeste. – El presidente Luis Abinader inauguró este miércoles el paso a desnivel de la Prolongación 27 de Febrero con la avenida Isabel Aguiar, una infraestructura esperada por décadas que impactará de forma directa la movilidad de más de un millón de personas en el Gran Santo Domingo.

El nuevo paso a desnivel permitirá una reducción de hasta 40 % en los tiempos de traslado entre Santo Domingo Oeste, el Sur y el Distrito Nacional, aportando además un ahorro en combustible, menores costos operativos, más productividad y menos accidentes de tránsito.

¡Llegó el gran día! Mañana inauguramos el paso a desnivel de la avenida Isabel Aguiar con 27 de Febrero, una obra que mejora la movilidad y transforma la vida de miles de ciudadanos.



▶️ Sintoniza la transmisión en vivo a partir de las 10:00 a. m.



El cambio se siente. pic.twitter.com/hEoG53uGJe — Presidencia de la República Dominicana (@PresidenciaRD) October 8, 2025

Acompañado del ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, el mandatario explicó que esta obra forma parte de un plan integral de movilidad, que incluye la construcción de la terminal de Santo Domingo Oeste mediante una alianza público-privada, y la puesta en marcha del teleférico, el cual estará listo a mediados del próximo año.

Abinader precisó que la combinación de estas infraestructuras, junto al Metro de Santo Domingo, transformará la experiencia de transporte de los ciudadanos, beneficiando no solo al Gran Santo Domingo, sino también a quienes se desplazan desde el Cibao hacia el Sur del país.

El presidente mencionó que esta obra se complementará con otras ya en ejecución, como el kilómetro 9 de la Duarte, la avenida República de Colombia y la avenida Ecológica, cuyo tramo faltante será inaugurado en el próximo mes para descongestionar la entrada a la ciudad.

Durante su discurso, Abinader también destacó los avances en obras de agua potable, como el acueducto Barrera de Salinidad en Santo Domingo Este, con un 50 % de avance y entrega proyectada para diciembre. En Santo Domingo Oeste, resaltó mejoras en la toma de Haina y la construcción del acueducto de Hatillo, que aportará 10 metros cúbicos de agua para la zona.

El jefe de Estado subrayó la importancia de la planificación integral, combinando proyectos de transporte, agua y drenaje pluvial, además de anunciar la licitación del puente sobre el río Ozama como parte de las próximas obras.

“Santo Domingo Oeste está cambiando. Antes perdían hasta 20 minutos en llegar a sus casas; desde hoy, lo harán mucho más rápido. Estas son obras que agregan calidad de vida, hechas con eficiencia y transparencia”, afirmó Abinader durante la inauguración.

La obra tuvo una inversión aproximada de RD$2,000 millones, provenientes de los fondos de la renegociación con AERODOM, lo que permitió su ejecución sin recurrir a préstamos, en línea con la política de inversión responsable del Gobierno.

El paso a desnivel de 480 metros consta de tres tramos y un distribuidor tipo trompeta de dos niveles con ocho rampas, así como seis carriles marginales para tránsito pesado y liviano, garantizando mayor fluidez y seguridad.

Construido en hormigón armado y vigas postensadas, integra muros tipo New Jersey, señalización moderna, iluminación LED, barandas de seguridad y un sistema de drenaje con capacidad para un millón de galones, conectado a la cañada de Guajimía para prevenir inundaciones.

El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, resaltó que la obra es un ejemplo de ejecución responsable, iniciada en abril de 2024 y entregada 18 meses después, con calidad garantizada y pagos realizados a tiempo.

Estrella también anunció otros proyectos en marcha, como la construcción de la trinchera de la Plaza de la Bandera, el elevado del kilómetro 28, la ampliación de la carretera Sánchez, y corredores viales en Monte Plata, Bayaguana, Hato Mayor, Navarrete e Higüey.

El acto inaugural contó con la presencia de destacadas figuras políticas y comunitarias, entre ellas el expresidente Hipólito Mejía, el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier, ministros de Estado, la gobernadora de la provincia Santo Domingo, el alcalde de Santo Domingo Oeste y representantes de la constructora responsable.

#eljacaguero #InfraestructuraRD #MovilidadUrbana #Abinader