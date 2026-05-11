Abinader entrega modernos pabellones deportivos en La Romana para impulsar el talento juvenil

Bartolo García

La Romana.– El presidente Luis Abinader encabezó este lunes la inauguración de los pabellones de entrenamiento del Centro Deportivo de La Romana, como parte del programa de construcción y remozamiento de infraestructuras deportivas impulsado por el Gobierno dominicano.

Las obras incluyen la remodelación de los salones de combate destinados a boxeo, lucha, taekwondo y judo, además de oficinas para federaciones deportivas, clubes y cafetería, fortaleciendo las condiciones para la práctica deportiva y la formación de atletas en la provincia.

La intervención contempló también la instalación de un nuevo ring de boxeo, tatamis, impermeabilización de techos, mejoras eléctricas, pintura general y adecuación de distintas áreas de servicios y recreación, impactando más de 7,300 metros cuadrados de infraestructura deportiva.

Durante el acto, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, destacó el respaldo del presidente Abinader al desarrollo del deporte nacional y explicó que la obra fue ejecutada con una inversión de RD$53,724,353.12, beneficiando a cientos de jóvenes y atletas de múltiples disciplinas.

“El presidente Luis Abinader autorizó de inmediato los fondos necesarios para transformar estos pabellones, que antes representaban una vergüenza y hoy se convierten en espacios dignos para nuestros atletas”, expresó Cruz.

El funcionario también anunció que el Gobierno desarrolla un amplio programa de construcción de techados multiusos en todo el país, con más de 130 proyectos en ejecución, incluyendo nuevas obras previstas para Guaymate y Villa Verde en la provincia La Romana.

Además, reveló que el mandatario mostró interés en la recuperación de la piscina de La Romana, por lo que instruyó la realización de un levantamiento técnico junto a las federaciones deportivas para definir las acciones necesarias para su intervención.

Durante la actividad, el ministro de Deportes juramentó el voluntariado encargado del cuidado y mantenimiento del complejo deportivo, integrado por destacadas figuras comunitarias y deportivas, incluyendo al inmortal del deporte dominicano y primer jugador criollo en la NBA, Alfred “Tito” Horford, reafirmando el compromiso de preservar estos espacios para las futuras generaciones.