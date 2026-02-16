Abinader entrega moderno mercado municipal de Higüey y salda una deuda histórica con comerciantes de La Altagracia

Bartolo García

El presidente Luis Abinader encabezó la inauguración del nuevo mercado municipal de Higüey, una obra largamente esperada por la comunidad que marca un antes y un después en la organización del comercio local.

Tras más de 13 años de gestiones y reclamos ciudadanos, la moderna infraestructura viene a dignificar el trabajo de más de 200 vendedores y a mejorar de manera directa la calidad de vida de miles de familias de la provincia La Altagracia.

El nuevo mercado representa la respuesta a una deuda histórica con comerciantes que durante años laboraron en condiciones precarias, así como con una ciudad que demandaba espacios organizados, higiénicos y seguros para la compra y venta de productos básicos.

El complejo está conformado por seis bloques de edificaciones distribuidos según el tipo de mercancía, con un total de 212 locales comerciales, áreas administrativas y servicios sanitarios, lo que permite una operación más ordenada y eficiente.

En las zonas de manejo de alimentos se incorporaron lavaderos especiales para la higienización de carnes, vegetales y otros productos, reforzando los estándares de salubridad y protegiendo la salud de consumidores y comerciantes.

Además, el mercado dispone de 218 espacios de estacionamiento, incluyendo áreas para vehículos livianos y motocicletas, facilitando el acceso y mejorando la movilidad en una de las zonas comerciales más activas de la ciudad.

La obra se desarrolla sobre una superficie aproximada de 16,145 metros cuadrados, integrándose de manera armoniosa al entorno urbano y fortaleciendo la planificación del crecimiento de Higüey.

Durante el acto inaugural, el ministro Eduardo Estrella destacó que el gobierno continúa ejecutando proyectos de alto impacto social en La Altagracia, enfocados en mejorar la calidad de vida de todos los sectores de la población.

Señaló que esta infraestructura no tiene nada que envidiar a mercados modernos de otras ciudades, y que forma parte de un conjunto de obras que buscan impulsar el desarrollo económico y turístico de la región.

Entre los proyectos complementarios mencionó la ampliación de importantes vías, la construcción de circunvalaciones y trabajos de protección hidráulica que fortalecen la conectividad y la seguridad vial del municipio.

Por su parte, la alcaldesa Karina Aristi valoró el nuevo mercado como una obra de calidad que inicia una etapa de progreso, oportunidades y empleo digno para cientos de familias de la provincia.

Comerciantes y comunitarios expresaron su satisfacción por la entrega de la obra, resaltando que por primera vez contarán con un espacio organizado, limpio y accesible para desarrollar sus actividades económicas.

Residentes destacaron que el nuevo mercado facilitará el acceso a productos a precios más justos, reduciendo la necesidad de trasladarse largas distancias o acudir a establecimientos de mayor costo.

Con esta inauguración, el mercado municipal de Higüey se proyecta como un motor de dinamización económica, un atractivo adicional para visitantes y turistas, y un símbolo de dignidad para hombres y mujeres que durante años sostuvieron el comercio popular en condiciones adversas.