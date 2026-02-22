Abinader entrega moderna vía que integra a Villa Riva al eje estratégico del Nordeste

Bartolo García

Villa Riva, Duarte.– El presidente Luis Abinader inauguró este domingo la nueva carretera que conecta el municipio de Villa Riva con la Autopista del Nordeste, una obra que impactará de manera directa a más de 50 mil personas y fortalecerá el desarrollo económico del Cibao Central.

La infraestructura forma parte del Programa Nacional de Modernización Vial, ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con el propósito de consolidar un sistema de transporte más eficiente y articulado.

El proyecto contempló la construcción de 10.3 kilómetros de carretera completamente nueva, además del asfaltado de 1.7 kilómetros de vías secundarias que conectan distintos sectores del municipio.

Con esta intervención, Villa Riva queda integrada a un eje logístico clave que facilita el acceso hacia Santo Domingo y los polos turísticos de Samaná, ampliando oportunidades comerciales y de inversión.

Durante el acto inaugural, el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, destacó que la obra representa un impulso directo para la economía agrícola de la zona.

Explicó que la nueva vía reduce tiempos de traslado y costos operativos para agricultores, transportistas y comerciantes, optimizando la salida de productos hacia los principales mercados nacionales.

El funcionario subrayó que mejorar la conectividad es clave para fortalecer el desarrollo territorial sostenible y elevar la competitividad de las comunidades productivas.

Por su parte, el alcalde municipal, Leonardo López, valoró el conjunto de obras ejecutadas en la actual gestión presidencial, señalando que el municipio ha experimentado avances significativos en infraestructura y servicios básicos.

Entre los proyectos mencionados figuran la construcción de un destacamento policial, el alcantarillado sanitario, la pavimentación urbana y obras de protección como muros de gaviones en sectores vulnerables.

La nueva carretera también incorpora señalización vertical y horizontal, garantizando mayor seguridad vial y fluidez en el tránsito vehicular.

Asimismo, se ejecutaron obras de drenaje pluvial, aceras y contenes, lo que permite una mejor canalización de aguas y mayor protección de la estructura.

El proyecto incluyó la estabilización de bancos laterales y mejoras estructurales para asegurar la durabilidad de la vía y prevenir deterioros futuros.

Las autoridades coincidieron en que la obra no solo mejora la movilidad, sino que incrementa el atractivo del municipio para nuevas inversiones privadas.

Con esta inauguración, el Gobierno reafirma su apuesta por una infraestructura moderna que conecte territorios, fortalezca la producción nacional y genere oportunidades reales de desarrollo para miles de familias dominicanas.