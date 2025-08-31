Abinader entrega escuela en Enriquillo y anuncia inversiones en Barahona

Bartolo García

Barahona. – El presidente Luis Abinader encabezó este domingo la inauguración de un moderno centro educativo en la comunidad de Los Blancos, municipio Enriquillo, que impactará positivamente a más de 560 estudiantes de esta provincia del sur.

El nuevo plantel, bautizado como Centro Educativo Juan Antonio Ramón Pérez, consta de 16 aulas, entre ellas 12 estándar, 2 talleres y 2 espacios para educación inicial, fortaleciendo la cobertura académica en la zona.

La inversión para esta obra superó los RD$109 millones, recursos que permitieron dotar a la escuela de biblioteca, enfermería, cocina, comedor, salón multiuso, cancha mixta, plaza cívica, parqueos y áreas verdes, además de una verja perimetral que asegura la protección de la comunidad estudiantil.

Durante el acto inaugural, Abinader destacó que esta obra representa una muestra del compromiso del Gobierno con la educación pública, garantizando entornos modernos y dignos para los niños y jóvenes dominicanos.

Tras la inauguración, el mandatario sostuvo un encuentro con más de 300 estudiantes provenientes de distintos centros de nivel secundario y universitario de la provincia, donde reiteró que “cada año iremos mejorando la infraestructura y la calidad educativa”.

Uno de los anuncios más importantes del diálogo fue la disposición de transferir fondos para el remozamiento del recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en Barahona, tras la solicitud directa de un estudiante presente en la actividad.

El presidente recordó que además del fortalecimiento de la UASD en esta región, el Gobierno trabaja en la apertura de ocho nuevas extensiones universitarias en localidades como Neiba, Cotuí y Sabaneta, con la intención de ampliar la cobertura académica en el país.

Abinader aseguró que el Gobierno continuará interviniendo planteles escolares en todo el territorio nacional, así como financiando becas y colegiaturas en instituciones privadas para garantizar la inclusión de estudiantes que aún no encuentran cupo en escuelas públicas.

El mandatario resaltó también la importancia del deporte dentro del desarrollo integral de la juventud, adelantando que se continuará con la construcción y remodelación de techados en diferentes municipios.

En materia de formación técnica, el jefe de Estado subrayó que el INFOTEP pasó de operar en 8 centros a 56, reflejando el crecimiento de la oferta formativa en carreras técnicas y ocupacionales.

En cuanto a la jornada extendida, el presidente indicó que actualmente más de 200 mil estudiantes del sector público ya participan en este modelo, y que la meta es que para el 2028 la totalidad de los alumnos puedan disfrutar de esta modalidad.

“Este contacto directo con ustedes es lo más valioso”, expresó Abinader a los jóvenes, instándolos a perseverar en sus estudios y a aprovechar las oportunidades de becas nacionales e internacionales que se otorgan en base a mérito académico.

La jornada de trabajo del mandatario en Barahona reafirma el interés del Gobierno en apostar a la educación como herramienta esencial para el progreso, combinando inversiones en infraestructura con programas de apoyo estudiantil.

La comunidad de Los Blancos, así como la provincia de Barahona en su conjunto, celebra esta inauguración y los anuncios realizados, que representan nuevas esperanzas para miles de familias que ven en la educación el camino hacia un futuro más prometedor.