Abinader entrega el techado del Club 30 de Mayo y salda una espera de cinco décadas

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader, acompañado del ministro de Deportes, Kelvin Cruz, entregó este domingo el esperado techado del Club Deportivo 30 de Mayo, haciendo realidad una obra que la comunidad reclamó durante más de 50 años y que contribuirá al desarrollo deportivo y social del sector.

Durante el acto, el ministro Kelvin Cruz informó que el Ministerio de Deportes trabaja actualmente en la construcción y remozamiento de 12 techados deportivos, de los cuales siete serán inaugurados en los próximos días. Destacó que cada cancha y cada club recuperado representan una inversión en el futuro de la juventud y en el fortalecimiento de las comunidades.

El funcionario explicó que la entrega de esta infraestructura cumple el compromiso asumido con los residentes del sector, luego de iniciar los trabajos de recuperación en agosto de 2025. Además, señaló que esta es la obra número 55 entregada durante un año y diez meses de gestión al frente del Ministerio de Deportes.

Cruz resaltó que el deporte constituye una herramienta fundamental para el desarrollo social, al promover valores, disciplina, sana convivencia y bienestar entre los jóvenes, al tiempo que les ofrece oportunidades para crecer en un ambiente positivo y alejado de los riesgos sociales.

De su lado, el presidente del Club Deportivo 30 de Mayo, Pedro Julio Jones, expresó su agradecimiento al presidente Abinader por cumplir un anhelo que la comunidad esperaba desde hace medio siglo y destacó que la nueva instalación beneficiará a las futuras generaciones del sector.

Jones exhortó a los residentes a cuidar y preservar el techado, recordando que se trata de un espacio que pertenece a toda la comunidad y que servirá como escenario para el desarrollo del deporte, actividades recreativas y eventos que contribuyan al fortalecimiento de la integración comunitaria.