Abinader entrega 1,305 títulos en Pueblo Nuevo y afirma que “hoy se hace justicia social”

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente de la República, Luis Abinader, entregó este jueves 1,305 títulos de propiedad a igual número de familias del sector Pueblo Nuevo, en Los Alcarrizos, calificando la jornada como “uno de los actos de justicia social más satisfactorios” de su gestión.

El mandatario explicó que esta comunidad será impactada con más de 3,000 certificados en total, los cuales ya están listos y serán entregados de manera progresiva. Reiteró que la titulación transforma la vida de las familias al otorgarles seguridad jurídica y una oportunidad real de desarrollo.

Abinader indicó que la entrega completa no pudo realizarse en un solo acto debido a casos en los que varios miembros de una familia deben consensuar a nombre de quién debe emitirse el título, o porque algunos beneficiarios residen fuera del país.

Por ello, llamó a los líderes comunitarios, juntas de vecinos, pastores y residentes a facilitar el proceso para que ninguna familia quede fuera del programa. “Queremos completar esto cuanto antes, pero necesitamos el apoyo de todos”, afirmó.

El jefe de Estado resaltó el impacto económico inmediato de la titulación, señalando que el valor de las viviendas y solares se duplica o incluso triplica al obtener el certificado. “Hoy ustedes salen por esa puerta con un valor que por lo menos es el doble del que tenían, porque ya tienen su título de propiedad”, expresó.

Asimismo, recordó que ahora los beneficiarios podrán acceder a préstamos formales en la banca, mejorar sus viviendas, emprender negocios o asegurar un patrimonio estable para sus hijos. “El título abre puertas que antes estaban cerradas”, aseguró.

El presidente relató que al inicio del programa de titulación, hace cinco años, muchos temían que la presencia de brigadas técnicas pudiera significar riesgos de desalojo, recordando experiencias del pasado. “Eso con nosotros se acabó”, sentenció.

Afirmó que la política de titulación responde a una visión clara de justicia social. “Nosotros entregamos estos títulos a quienes han vivido durante años en terrenos del Estado. A quienes han levantado su familia allí. Esa es la verdadera justicia que estamos haciendo”.

El mandatario felicitó a las familias y los exhortó a cuidar y valorar este logro. “Un título no es solo un papel, es un patrimonio, un derecho y una herramienta para crecer”, expresó.

Un ahorro de más de RD$104 millones para las familias

El director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), Duarte Méndez, destacó que este proceso representa un ahorro colectivo de RD$104,400,000 para los beneficiarios. “Esto es lo que les hubiese costado si hubieran hecho el proceso por la vía privada”, explicó.

Méndez subrayó que la entrega no marca el final del proyecto, ya que continúan los trabajos para completar los títulos pendientes en la comunidad. Pidió a los residentes colaborar con los equipos técnicos para avanzar de manera más eficiente.

El funcionario resaltó que la entrega masiva de títulos ha sido una prioridad del presidente Abinader, quien ha institucionalizado este programa como una política pública. Informó que, durante esta gestión, ya se han entregado más de 145 mil certificados de propiedad en todo el país.

Beneficiarios celebran estabilidad y esperanza

En representación de los comunitarios, Evelin Escoto Luciano agradeció al presidente Abinader por hacer realidad un sueño largamente esperado. Señaló que contar con su título les otorga seguridad, estabilidad y esperanza para construir un futuro mejor.

El proyecto de titulación abarcó una superficie de 154,893.10 metros cuadrados, fruto de un trabajo técnico y legal que permitirá a las familias vivir con la certeza de que la tierra que ocupan les pertenece legítimamente.

El acto contó con la presencia de Rafael Burgos Gómez, director de Bienes Nacionales; Héctor Pérez Mirambeaux, director de Catastro Nacional; el alcalde Junior Santos; y los diputados Sandro Sánchez, Aldo Adón y Alexander Javier Cuevas, entre otras autoridades.