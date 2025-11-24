Abinader enciende la Navidad 360 con impacto nacional: más de 15 millones de raciones para las familias dominicanas

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader dio inicio este domingo al programa social Navidad 360, una iniciativa que garantizará la entrega de más de 15 millones de raciones de almuerzos y cenas navideñas para las familias dominicanas a lo largo de todo el mes de diciembre.

El acto de lanzamiento se llevó a cabo frente al Faro a Colón, donde miles de asistentes disfrutaron de una cena navideña y una presentación artística en un ambiente festivo que marcó oficialmente el inicio de la época más especial del año.

Abinader destacó que el objetivo del programa es asegurar que la Navidad llegue con dignidad y alegría a cada rincón del país, especialmente a quienes más lo necesitan, reafirmando la responsabilidad del Gobierno de acompañar a las familias dominicanas.

Además de comidas navideñas listas para consumir, 25 mil familias recibirán enseres esenciales para el hogar, y se contempla el techo completo de seis viviendas en condiciones de extrema vulnerabilidad, lo que permitirá mejorar la calidad de vida de múltiples comunidades.

La Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), institución responsable de la ejecución del programa, tendrá a su cargo la distribución de las raciones y la implementación de las acciones sociales que acompañarán el operativo nacional.

Durante su intervención, el director de la DASAC, Edgar Augusto Féliz Arbona, explicó que Navidad 360 es un plan integral que busca asegurar seguridad alimentaria, salud, esperanza y unión familiar durante toda la temporada navideña.

“El presidente nos ha instruido garantizar que cada dominicano pueda celebrar estas fiestas como se merece, con tranquilidad, con alimentos en la mesa y con apoyo donde más se necesita”, expresó Féliz Arbona.

El funcionario destacó que el componente de alimentación incluye no solo los platos cocidos, sino también 1.5 millones de raciones crudas, con productos tradicionales de la temporada como arroz, habichuelas, pastas, carnes y otros alimentos esenciales.

DASAC también ejecutará jornadas médicas y programas de acompañamiento para niños, embarazadas y adultos mayores, ampliando así la protección social en un período de alta demanda.

La iniciativa se denomina “360” porque, según explicó Féliz Arbona, abarca el bienestar familiar desde todos los ángulos posibles: alimentación, salud, infraestructura y acompañamiento social.

El director resaltó que la nueva institución es resultado de la fusión de los Comedores Económicos y el Plan Social de la Presidencia, dos entidades que ya venían ofreciendo soporte permanente en situaciones de emergencia y vulnerabilidad.

“Esta integración nos permite aumentar el alcance y actuar de manera más eficiente, rápida y cercana al pueblo”, puntualizó el funcionario.

En el evento estuvieron presentes representantes gubernamentales y autoridades municipales del Gran Santo Domingo, quienes coincidieron en que Navidad 360 consolida un nuevo estándar de respuesta social en las festividades dominicanas.

Con esta puesta en marcha, el Gobierno asegura que miles de familias en todo el país podrán recibir el 2026 con mayor bienestar y esperanza.