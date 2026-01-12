Abinader encabeza Consejo ampliado y traza la hoja de ruta del Gobierno para 2026

Bartolo García

El presidente Luis Abinader, junto a la vicepresidenta Raquel Peña, lideró este domingo el Consejo de Ministros extendido, una jornada de trabajo de día completo destinada a definir y priorizar los proyectos estratégicos de mayor impacto social que serán ejecutados en 2026.

La sesión reunió a ministros, directores y altos funcionarios del Gabinete en mesas temáticas y sectoriales, donde se revisaron la planificación y el presupuesto del próximo año bajo una hoja de ruta orientada a valor público, impacto medible y capacidad de transformación para la ciudadanía.

El ejercicio de articulación contó con el acompañamiento técnico del Banco Interamericano de Desarrollo, que aportó metodologías, buenas prácticas internacionales y herramientas para fortalecer la coordinación interinstitucional y el enfoque en resultados.

El presidente @LuisAbinader concluyó el Consejo de Ministros extendido, un espacio de diálogo y planificación en el que se definieron las metas prioritarias para 2026, y reafirmó el compromiso del Gobierno con una gestión enfocada en resultados y bienestar para la gente. pic.twitter.com/nWHi06dOR4 — Presidencia de la República Dominicana (@PresidenciaRD) January 11, 2026

Durante la jornada, el Gobierno reafirmó su compromiso con una gestión basada en evidencia, seguimiento permanente y rendición de cuentas, con el objetivo de elevar la eficiencia del Estado y la calidad de los servicios públicos.

El director de Estrategia y Comunicación de la Presidencia, Félix Reyna, precisó que la definición de metas prioritarias no implica abandonar otros compromisos gubernamentales, sino concentrar esfuerzos para acelerar impactos tangibles en áreas clave.

Reyna explicó que el presidente Abinader insistió en la importancia del seguimiento sistemático como herramienta para ofrecer respuestas confiables y oportunas, así como en la transparencia y el uso pulcro de los recursos públicos.

Por su parte, el viceministro de Seguimiento y Coordinación de Prioridades, Luis Madera, presentó los principales enfoques estratégicos para 2026, que abarcan salud, seguridad, agua, energía, educación, empleo, agricultura y eficiencia estatal.

En infraestructura y servicios básicos, se priorizarán proyectos para aumentar la capacidad de abastecimiento de agua potable, reducir pérdidas energéticas y ampliar el uso de energías renovables, junto a obras críticas que sostengan el crecimiento urbano y productivo.

En estos momentos se desarrolla la sesión 1 del Consejo de Ministros extendido, con trabajos en mesas temáticas para identificar los principales problemas y definir las iniciativas prioritarias que guiarán la agenda del Gobierno en 2026. pic.twitter.com/fPpRe4qBl1 — Presidencia de la República Dominicana (@PresidenciaRD) January 11, 2026

En el ámbito social, el Gobierno impulsará acciones para erradicar el hambre, promover aumentos salariales por encima de la inflación y refocalizar las transferencias sociales condicionadas hacia quienes más lo necesitan.

En salud, las prioridades incluyen el fortalecimiento del primer nivel de atención, la reforma a la seguridad social, la política nacional de medicamentos, la mejora de la red de hospitales traumatológicos y un énfasis renovado en la salud mental.

La agenda de empleo formal estará respaldada por formación técnica, fortalecimiento del inglés como segunda lengua, impulso a carreras STEM y regímenes especiales de formalización laboral.

En educación, se contemplan mejoras en infraestructura escolar, expansión de la educación inicial, retención en secundaria y el fortalecimiento de instituciones como la UASD, INFOTEP e ITLA como motores de capital humano.

Para el desarrollo agrícola y la sostenibilidad, se promoverán la mecanización del campo, la tecnificación del riego, las compras estatales para el desarrollo, el manejo de cuencas y el ordenamiento territorial, además de seguros paramétricos para el sector.

Más temprano, el ministro de la Presidencia José Ignacio Paliza informó que este fue el Consejo de Ministros número 55 desde agosto de 2020 y subrayó que la jornada marca una nueva etapa del Gobierno, alineada con los recientes ajustes en el Gabinete.

Paliza destacó que el proceso contó también con la participación del exministro británico Francis Maude, quien aportó experiencias sobre priorización y articulación gubernamental para construir legados de gestión sostenibles.

El Consejo de Ministros extendido se inscribe en la “Jornada de Articulación: Acciones priorizadas para las metas de Gobierno 2026”, impulsada desde octubre de 2025, que inició con consultas a organizaciones sociales representativas.

Al cierre de las tres sesiones, las instituciones asumieron compromisos de ejecución con mecanismos claros de seguimiento, medición y ajuste, cuyas decisiones serán de cumplimiento obligatorio y servirán de base para el monitoreo continuo del desempeño gubernamental en 2026.