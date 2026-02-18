Abinader e INAPA entregan moderno acueducto que transforma el acceso al agua potable en Navarrete

Bartolo García

El presidente de la República, Luis Abinader, junto al director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, Wellington Arnaud, inauguraron este miércoles el esperado acueducto múltiple del municipio de Navarrete, una obra que garantiza agua potable a más de 150 mil habitantes de la zona.

La infraestructura representa una inversión superior a los dos mil millones de pesos y marca un antes y un después para las comunidades que durante más de dos décadas reclamaron una solución definitiva a la escasez de agua.

Durante el acto inaugural, Wellington Arnaud afirmó que el proyecto responde a una demanda histórica de la población, ofreciendo por primera vez un sistema estable, moderno y con capacidad para suplir el crecimiento futuro del municipio.

El funcionario destacó que sectores como Navarrete, La Atravesada, Villa Nueva, Cañada Bonita, La Sierra, El Túnel y Guanábano se encuentran entre los principales beneficiados por esta obra de gran impacto social.

Arnaud subrayó que la actual gestión gubernamental ha asumido el acceso al agua potable como una prioridad nacional, con inversiones integrales que superan ampliamente las ejecutadas en administraciones anteriores.

Recordó que entre los años 2004 y 2020 apenas se destinaron cinco millones de pesos a proyectos hídricos en Navarrete, mientras que en los últimos cinco años la inversión ha superado los dos mil millones de pesos, evidenciando un cambio profundo en la atención al sector.

El director de INAPA explicó que el acueducto tiene como fuente principal el Canal Ulises Francisco Espaillat, con una capacidad de producción de 350 litros por segundo.

La obra incluye un depósito de almacenamiento de ocho mil metros cúbicos, equivalente a más de dos millones de galones de agua, lo que permitirá responder a la demanda actual y futura de la población.

Asimismo, se instalaron más de 50 mil metros de tuberías para garantizar una distribución eficiente en los distintos sectores urbanos y rurales del municipio.

Entre las comunidades que ahora cuentan con redes de distribución renovadas se encuentran El Cerro, San Miguel, Los Multis, Duarte, El Carril, Martínez y Villa Nueva.

El proyecto también contempla una moderna estación de bombeo con cárcamo y caseta en La Atravesada, diseñada para abastecer zonas elevadas como Cañada Bonita, El Túnel, La Sierra y Guanábano.

Arnaud resaltó que esta obra formó parte de los compromisos asumidos por el presidente Abinader durante su campaña, orientados a garantizar servicios básicos dignos para todos los dominicanos.

Señaló que con este acueducto Navarrete contará con agua potable en cantidad, calidad y presión adecuadas, mejorando de forma directa la salud y el bienestar de sus habitantes.

Finalmente, indicó que esta inauguración se suma a un amplio programa de obras hidráulicas ejecutadas por INAPA en distintas provincias, incluyendo recientes entregas en Azua y Villa Altagracia, reafirmando el compromiso del Gobierno con el desarrollo y la calidad de vida de las comunidades.