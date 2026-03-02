Abinader dispone ayudas y obras estructurales tras inundaciones en Gaspar Hernández

Bartolo García

Gaspar Hernández (Espaillat).– El presidente Luis Abinader realizó un recorrido por las zonas afectadas por las recientes inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Joba y ordenó una intervención integral para asistir a las familias y comerciantes perjudicados.

Durante su visita al municipio, el jefe de Estado conversó con los munícipes para conocer de primera mano la magnitud de los daños ocasionados por las intensas lluvias, reiterando su solidaridad con las comunidades impactadas.

El mandatario instruyó indemnizaciones para las familias cuyas viviendas resultaron destruidas o gravemente afectadas, así como para los comerciantes que reportaron pérdidas materiales tras la crecida del afluente.

Abinader explicó que algunas viviendas no podrán ser rehabilitadas debido a que se encuentran en zonas vulnerables, por lo que dispuso ayudas especiales para que sus residentes puedan reubicarse en áreas más seguras.

“Se les va a dar una ayuda especial para mudarse porque no hacemos nada con ayudar a reconstruir una vivienda en una zona vulnerable para que dentro de dos años pase lo mismo”, expresó el presidente.

Asimismo, ordenó al director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Olmedo Caba, la construcción de un muro de gaviones que permita proteger a las comunidades ante futuras crecidas del río Joba.

El proyecto también contempla la creación de un paseo y la adecuación del drenaje en la zona, además de intervenciones río arriba, con el objetivo de reducir el riesgo de nuevas inundaciones.

El mandatario señaló que estos eventos extremos están vinculados a los efectos del cambio climático, que ha provocado lluvias más intensas en períodos más cortos tanto en República Dominicana como en otras partes del mundo.

En ese contexto, afirmó que el Gobierno debe actuar con rapidez ante esta nueva realidad climática, concentrándose en lo urgente y garantizando asistencia inmediata a las familias afectadas, incluyendo a los agricultores que registraron pérdidas.

El presidente informó que espera contar con una cuantificación exacta de los daños para definir los montos requeridos en reconstrucción e indemnización, mientras que los Comedores Económicos ya brindan apoyo alimentario a los damnificados.

Previo al recorrido, Abinader sostuvo una reunión con autoridades nacionales y municipales para coordinar la respuesta institucional, tras recibir informes sobre daños en centros de salud, infraestructuras escolares y otras instalaciones públicas.

En la jornada participaron funcionarios como el ministro de Vivienda, Víctor -Ito- Bisonó; la gobernadora Patricia Muñoz Salcedo y los titulares de distintas entidades estatales, quienes acompañaron al mandatario en la supervisión del puente, la Cueva de los Leones y otras áreas impactadas por la crecida del río.