Abinader dirige reunión clave para reforzar Plan de Seguridad Ciudadana

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader encabezó este sábado una nueva reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, iniciativa que busca fortalecer las estrategias del Gobierno frente a los desafíos de la criminalidad y garantizar el bienestar de los dominicanos.

El encuentro se celebró en el Salón del Club de Oficiales del Palacio de la Policía Nacional, escenario habitual de estas sesiones, donde se revisan los logros alcanzados, las tareas en curso y las medidas a implementar en las próximas semanas.

En esta ocasión, la jornada contó con la participación especial de la Delegación de la Unión Internacional de Deporte Policial (USIP), cuyos representantes compartieron perspectivas sobre el rol del deporte en la prevención de la violencia y la integración comunitaria.

Acompañaron al presidente Abinader altos funcionarios del Gobierno, entre ellos la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; el ministro de Salud, Víctor Atallah; y la procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso.

También estuvieron presentes el director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, y el comandante de la Fuerza Aérea, mayor general piloto Floreal T. Suárez Martínez, quienes presentaron informes sobre los últimos operativos y resultados en las distintas regiones del país.

El presidente del Consejo Nacional de Drogas (CND), Alejandro de Jesús Abreu, y el director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, participaron en la mesa de trabajo, junto a otros directores clave como los de Comipol, Digesett, Politur, la Policía Escolar, Asuntos Internos y Prisiones.

La Directora de Gabinete del Servicio Nacional de Salud (SNS), Wilsy López, resaltó la importancia de integrar el componente de salud mental en las estrategias de seguridad, para atender de manera preventiva los factores sociales que inciden en la violencia.

La reunión también contó con la presencia de una amplia comisión de fiscales titulares, encabezada por Rosalba Ramos, fiscal del Distrito Nacional. Junto a ella participaron fiscales de San Cristóbal, La Vega, María Trinidad Sánchez, La Altagracia, San Pedro de Macorís, Duarte, Santo Domingo Este y Oeste, Valverde, Hermanas Mirabal, Barahona, Peravia, Dajabón, Espaillat y La Romana.

Los representantes del Ministerio Público expusieron informes sobre los casos más relevantes en sus jurisdicciones, planteando la necesidad de seguir fortaleciendo la coordinación entre la justicia, la Policía y las Fuerzas Armadas.

Durante la sesión, el presidente Abinader reiteró que el Plan de Seguridad no se limita a medidas represivas, sino que también integra acciones de prevención, proximidad policial, educación, salud y deporte, para ofrecer soluciones sostenibles a la ciudadanía.

El mandatario subrayó que la transparencia y la evaluación constante son claves para lograr resultados reales, por lo que estas reuniones de seguimiento seguirán realizándose de manera periódica.

El jefe de Estado agradeció la colaboración internacional, como la de la USIP, que aporta nuevas perspectivas sobre la integración comunitaria a través del deporte y la disciplina policial.

Finalmente, Abinader reafirmó que su gobierno seguirá trabajando sin descanso para devolver la tranquilidad a las familias dominicanas, convencido de que la seguridad es un derecho fundamental y una prioridad nacional.