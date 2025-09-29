Abinader destina RD$658 millones para transformar el Hospedaje Yaque y crear el Mirador del Yaque

Bartolo García

El presidente Luis Abinader anunció este domingo un ambicioso plan de recuperación urbana en la ciudad de Santiago, que incluye el remozamiento del Hospedaje Yaque, la construcción del Mirador del Yaque en el área conocida como Nueva York Chiquito y la ejecución de varias obras de saneamiento.

Durante el acto, el mandatario destacó que se trata de una iniciativa destinada a devolverle a Santiago espacios modernos, dignos y seguros, en beneficio de comerciantes, agricultores y de la ciudadanía en general.

El jefe de Estado informó que ya se transfirieron RD$658 millones al Ayuntamiento de Santiago, a través del presupuesto complementario aprobado la semana pasada, para poner en marcha estas intervenciones.

Según explicó, cerca del 70 % de los recursos se destinarán directamente al Gran Hospedaje Yaque, mientras que otra parte será utilizada en saneamientos importantes, como la cañada de Gurabo y la transformación de Nueva York Chiquito en un parque urbano.

Abinader subrayó que el Hospedaje Yaque ha sido por décadas uno de los reclamos más insistentes de la ciudadanía, dado su rol como centro neurálgico del comercio regional.

“Allí se concentra la economía de cientos de pequeños y medianos comerciantes, así como de agricultores de toda la región. Era una deuda histórica y hoy estamos cumpliendo con ese compromiso”, expresó el mandatario.

El proyecto del Gran Hospedaje Yaque contempla la construcción de tres niveles, lo que permitirá modernizar y ordenar el mercado, mejorando las condiciones de salubridad, seguridad e inclusión para todos los usuarios.

El presidente insistió en que el diseño debe surgir del consenso entre todos los actores vinculados al comercio en el mercado, incluyendo a pequeños, medianos y grandes comerciantes.

“Queremos que nadie quede fuera; este debe ser un proyecto integral y participativo que refleje el sentir de todos los sectores”, reiteró Abinader.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, si el proceso de licitación comienza en un mes y la ejecución avanza según lo previsto, la obra estaría lista para el primer trimestre de 2027.

Por su parte, el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, calificó el anuncio como un hecho histórico para la ciudad y agradeció el respaldo del Gobierno central al desarrollo local.

Rodríguez resaltó que el mercado llevaba años en condiciones de abandono, a pesar de su importancia en la distribución de alimentos en toda la región del Cibao.

El alcalde aseguró que el proyecto se ejecutará con transparencia y en coordinación con el Gobierno central, como parte de una visión de trabajo conjunto en favor de la ciudad.

Finalmente, las autoridades locales destacaron que la transformación del Hospedaje Yaque y la creación del Mirador del Yaque impactarán de forma positiva en la economía, la salud y la vida social de Santiago, fortaleciendo la identidad y el desarrollo sostenible de la ciudad.