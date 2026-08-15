Abinader destaca transformación de más de 35 mil jóvenes a través de Oportunidad 14-24

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader expresó su orgullo por los jóvenes graduados del programa Oportunidad 14-24, al considerar que cada uno representa una decisión de vida orientada hacia el trabajo, la esperanza y la superación. El mandatario afirmó que los participantes han decidido dejar atrás “el camino de la oscuridad” para escoger “el camino de la luz” y construir mejores oportunidades para ellos y sus familias.

Durante el acto de graduación, acompañado de la primera dama, Raquel Arbaje, Abinader explicó que Oportunidad 14-24 surgió de la necesidad de ofrecer alternativas a jóvenes que no estudiaban ni trabajaban. Señaló que sus recorridos por diferentes comunidades del país permitieron identificar esta realidad y la importancia de crear mecanismos para reducir los riesgos de exclusión social.

El gobernante destacó que la etapa comprendida entre los 14 y 24 años resulta determinante para definir el futuro de una persona, razón por la cual el Estado debe facilitar herramientas que permitan a los jóvenes capacitarse, incorporarse al mercado laboral, emprender o retomar sus estudios. Los exhortó, además, a mantener el compromiso con el trabajo y la superación personal.

Oportunidad 14-24 ya supera los 35,000 jóvenes que han completado su proceso de formación y proyecta cerrar 2026 con más de 40,000 egresados, según las cifras presentadas durante la ceremonia. Abinader resaltó que estos resultados representan miles de jóvenes que han optado por aprovechar las oportunidades disponibles para cambiar sus condiciones de vida.

El director de Oportunidad 14-24, Alex Mordán, informó que actualmente existen unos 1,600 estudiantes en las aulas y más de 6,000 jóvenes han sido reclutados y depurados para determinar quiénes cumplen con el perfil del programa. Durante 2026, la iniciativa alcanzó 149 espacios distribuidos en 31 provincias y el Distrito Nacional, beneficiando a más de 69,000 jóvenes en sus diferentes componentes.

Por su parte, la coordinadora del Gabinete de Política Social, Geanilda Vásquez, afirmó que el programa convierte la protección social en oportunidades concretas, permitiendo que los participantes desarrollen capacidades y puedan acceder a empleos, iniciar emprendimientos o reintegrarse al sistema educativo. “Una política social verdaderamente transformadora debe ser capaz de convertir la protección en oportunidad; la oportunidad en autonomía; y la autonomía en movilidad social”, manifestó.

Los egresados Nicole López y Mauricio Gabriel, en representación de sus compañeros, resaltaron que Oportunidad 14-24 no solo les proporcionó conocimientos técnicos, sino también confianza para transformar sus historias de vida. Los participantes fueron capacitados en áreas como hotelería, contabilidad, electricidad residencial, gastronomía, informática, inglés, belleza, multimedia, panadería, ventas, soporte técnico y servicios de alimentos y bebidas.

El programa también trabaja en la reinserción educativa de jóvenes que abandonaron sus estudios, mediante la estrategia de Derivación Escolar desarrollada junto al Ministerio de Educación y programas como PREPARA. Abinader llamó a los jóvenes dominicanos a seguir el ejemplo de los graduandos y escoger “el camino del trabajo, de la esperanza y finalmente el camino de la luz”, como vía para impulsar su desarrollo y contribuir al progreso de sus familias y del país.