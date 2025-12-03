Abinader despliega “Garantía de Paz 2.0” con casi 28 mil agentes para reforzar la seguridad navideña

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– El presidente Luis Abinader dejó iniciado este miércoles el operativo nacional “Navidad con Garantía de Paz 2.0”, un despliegue estratégico que moviliza a 27,794 agentes entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con el objetivo de asegurar unas festividades tranquilas, ordenadas y en plena convivencia ciudadana.

La jornada de seguridad inició a las 9:00 de la mañana de este 3 de diciembre de 2025 y se extenderá hasta el sábado 10 de enero de 2026 a las 10:00 de la mañana, abarcando los días de mayor movimiento comercial, turístico y familiar del país.

Durante el acto de lanzamiento, el presidente Abinader enfatizó que las acciones serán ejecutadas con determinación, pero siempre bajo un escrupuloso respeto a los derechos humanos. Subrayó que la disciplina y el cumplimiento de las órdenes superiores serán pilares esenciales para el éxito del operativo.

El jefe de Estado recordó a los agentes que la misión central de la institución es proteger la paz y garantizar que todas las familias dominicanas vivan unas fiestas seguras, libres de violencia y en armonía social.

Abinader destacó también los avances de la reforma policial en marcha, que ha permitido mejorar la preparación de los miembros de la institución, y reiteró la confianza del Gobierno en su capacidad para responder a las necesidades de seguridad durante las celebraciones navideñas.

Por su parte, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que el país aumentará su capacidad operativa en las calles, pasando de 19,000 a casi 25,000 agentes activos. Esta ampliación incluye la promoción más numerosa de nuevos policías debidamente formados.

Raful señaló que esta acción forma parte de una estrategia moderna basada en inteligencia territorial, orientada a prevenir el delito antes de que ocurra. “Eso es prevención real, no retórica”, afirmó.

La funcionaria resaltó que los resultados del 2024 respaldan el enfoque adoptado, recordando que el país alcanzó una tasa de 9.58 homicidios por cada 100 mil habitantes, la más baja en casi diez años. Agregó que esta reducción delictiva es fruto del trabajo disciplinado de las instituciones y de la confianza de las comunidades en el proceso.

Según explicó, la Fuerza de Tarea Conjunta —integrada por la Policía, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público— ha sostenido más de 100 reuniones de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, encabezadas por el presidente Abinader, logrando una disminución del 32% en los homicidios en los últimos tres años.

El director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, afirmó que el operativo reforzará la presencia policial en zonas comerciales, residenciales, espacios públicos, avenidas, terminales de transporte y áreas turísticas, garantizando una vigilancia equilibrada y estratégica.

Guzmán Peralta destacó que este despliegue se inscribe dentro del proceso de modernización institucional, evidenciado en el uso de body cams, dispositivos Taser, tonfas, gas pimienta, armas reglamentarias y un uniforme renovado que representa una cultura policial más profesional y orientada al servicio.

Asimismo, señaló que el centro de mando y control operará 24 horas al día, garantizando respuestas inmediatas y una comunicación efectiva con la ciudadanía. Exhortó a los agentes a actuar con prudencia, profesionalidad y estricto respeto a la dignidad humana.

El operativo contará además con el apoyo de instituciones como la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Salud Pública, Medio Ambiente, DNCD, COE, 911, DASAC, ayuntamientos, Defensa Civil, Cruz Roja Dominicana y cuerpos de bomberos de todo el país.