Abinader designa nuevos titulares en Desarrollo Fronterizo, Zoológico Nacional y PROMESE/CAL

Bartolo García

Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader emitió los decretos núm. 475-25 y 493-25, mediante los cuales designa a tres nuevos directores en instituciones clave del Estado dominicano, marcando así un relevo en la gestión de áreas vinculadas al desarrollo social, la protección ambiental y el sistema de salud pública.

De acuerdo con el Decreto núm. 475-25, fue designado Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna como director general de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF). Con esta decisión, el mandatario deposita en él la misión de impulsar políticas que fortalezcan el crecimiento económico, la seguridad y la integración en la zona fronteriza del país.

En la misma disposición, el Poder Ejecutivo nombró a Nayib Emilio Aude Díaz como nuevo director del Parque Zoológico Nacional “Arq. Manuel Valverde Podestá”, en sustitución de la doctora Patricia Toribio. El relevo busca garantizar la continuidad de los procesos de conservación, bienestar animal y educación ambiental en uno de los centros de fauna más importantes de la región.

Nayib Emilio Aude Díaz

Por otro lado, el Decreto núm. 493-25 establece el nombramiento de José Luis López Pérez como director del Programa de Medicamentos Esenciales / Central de Apoyo Logístico (PROMESE/CAL), organismo vital para garantizar el acceso oportuno y asequible a medicamentos de calidad en toda la República Dominicana.

Trayectorias de los nuevos funcionarios

Zorrilla Ozuna es abogado y político de larga trayectoria en la vida pública dominicana. Se destacó como excomandante general del Ejército y exdirector del INESPRE, donde implementó programas en beneficio del sector agropecuario. Además, es fundador y presidente del Partido Cívico Renovador (PCR).

Su carrera también abarca la docencia, la investigación histórica y la publicación de obras sobre el patricio Gregorio Luperón. Como líder del Instituto de Estudios Antillanistas y de la Fundación Sila Ozuna, ha promovido iniciativas de carácter social y comunitario.

En tanto, Nayib Emilio Aude Díaz es un reconocido médico veterinario, egresado con honores de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña en 1989. Su especialización abarca áreas como ginecología, ortopedia y medicina deportiva equina, así como experiencia en el manejo de mamíferos marinos.

El perfil de Aude Díaz garantiza que el Zoológico Nacional continúe fortaleciéndose como espacio de conservación de especies, investigación científica y recreación educativa para las familias dominicanas.

Por su parte, José Luis López Pérez tendrá a su cargo la dirección de PROMESE/CAL, institución encargada de la compra, almacenamiento y distribución de medicamentos en hospitales y farmacias del pueblo, uno de los programas sociales más sensibles para la población de bajos recursos.

José Luis López Pérez tendrá a su cargo la dirección de PROMESE/CAL

Significado de los nombramientos

Los nuevos nombramientos reflejan el interés del presidente Abinader en fortalecer instituciones clave para el desarrollo humano, social y ambiental del país. Las designaciones también buscan consolidar la eficiencia en áreas donde la gestión pública impacta directamente en la calidad de vida de los ciudadanos.

Desde la frontera hasta los centros hospitalarios y el emblemático Zoológico Nacional, el Gobierno apuesta a la profesionalización y experiencia de cada nuevo titular para enfrentar los desafíos de sus respectivas áreas.

Con estos decretos, el Ejecutivo reafirma su política de renovación institucional, encaminada a mejorar la transparencia, la eficiencia y la cercanía con la población.

La sociedad dominicana, en particular las comunidades fronterizas, los sectores de salud pública y la ciudadanía que disfruta de los espacios ambientales y educativos, estarán atentos al desempeño de los nuevos incumbentes, cuya gestión comienza a partir de este mes.