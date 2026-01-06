Abinader designa a Yayo Sanz Lovatón, Nelson Arroyo y Víctor “Ito” Bisonó en Industria y Comercio, Aduanas y Viviendas

Bartolo García

El presidente Luis Abinader dispuso una nueva reconfiguración del tren gubernamental mediante la emisión del Decreto núm. 3-26, con el cual realizó importantes designaciones en instituciones consideradas estratégicas para el desarrollo económico y social del país.

A través de esta disposición, el mandatario nombró a Eduardo Sanz Lovatón como ministro de Industria, Comercio y Mipymes; a Nelson Arroyo como director general de Aduanas; y a Víctor Bisonó como ministro de Viviendas y Edificaciones.

Las nuevas designaciones buscan fortalecer áreas fundamentales del aparato estatal vinculadas al crecimiento económico, la facilitación del comercio exterior, la atracción de inversiones y la ejecución de políticas públicas en materia de vivienda e infraestructura.

Yayo Sanz Lovatón

Con el nombramiento de Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón al frente del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, el Gobierno apuesta por una figura con amplia experiencia en gestión pública, política y comercio exterior, tras su desempeño desde agosto de 2020 como director general de Aduanas.

Sanz Lovatón es abogado, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), con una maestría en Derecho Internacional del Centro de Estudios Estratégicos de París. Además, ha sido profesor universitario en PUCMM, APEC y UNIBE, y socio gerente de la firma Staff Legal, SRL.

En el ámbito político, es fundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), secretario nacional de Finanzas de esa organización, miembro de su Dirección Ejecutiva y fue director político de la campaña presidencial de Luis Abinader en el año 2020.

Por su parte, Nelson Arroyo asumirá la Dirección General de Aduanas, institución que desempeña un rol clave en la recaudación fiscal y el control del comercio internacional. Arroyo se desempeñó entre 2020 y 2024 como presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).

Arroyo es doctor en Derecho por la Universidad Central del Este, fundador de la firma Arroyo & Asociados y cuenta con una extensa trayectoria política, que incluye su elección como regidor de San Pedro de Macorís, gobernador civil, diputado al Congreso Nacional y vocero de bancadas tanto del PRD como del PRM.

Nelson Arroyo

Durante su paso por el Congreso, presidió la Comisión de Cámara de Cuentas y fue miembro de la Comisión de Justicia, acumulando experiencia en temas de fiscalización, institucionalidad y control del gasto público.

En tanto, Víctor “Ito” Bisonó fue designado ministro de Viviendas y Edificaciones, cartera desde la cual tendrá la responsabilidad de impulsar políticas habitacionales, proyectos de infraestructura pública y edificaciones del Estado.

Bisonó cuenta con más de 30 años de trayectoria institucional y se desempeñó como ministro de Industria, Comercio y Mipymes desde agosto de 2020. Además, fue diputado del Distrito Nacional en cuatro períodos consecutivos, entre 2002 y 2020.

Durante su carrera legislativa y ejecutiva, Bisonó impulsó importantes marcos legales relacionados con la competitividad, las energías renovables, las sociedades comerciales y el fortalecimiento de la institucionalidad, además de haber formado parte del Consejo Nacional de la Magistratura.

La gestión pública de Bisonó ha sido reconocida por su enfoque técnico y pragmático, orientado a resultados y al fortalecimiento de la transparencia y la eficiencia del Estado.

Con estas designaciones, el presidente Abinader reafirma su intención de consolidar una administración pública más dinámica, técnica y enfocada en resultados, en un contexto marcado por los retos económicos globales y las demandas sociales internas.

El Gobierno destacó que estos cambios forman parte de una nueva etapa de gestión, orientada a fortalecer la institucionalidad, mejorar los servicios públicos y continuar impulsando el desarrollo económico y social de la República Dominicana.