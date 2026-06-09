Abinader desarrollará amplia agenda de trabajo en Santiago durante tres días consecutivos

Bartolo García

Santiago de los Caballeros. El presidente Luis Abinader agotará una intensa agenda de trabajo en Santiago del 12 al 14 de junio, que incluirá inauguraciones de obras, supervisión de proyectos en ejecución, encuentros comunitarios y la realización de un Consejo de Ministros Especial, según informaron las autoridades provinciales.

Los detalles fueron ofrecidos durante una rueda de prensa encabezada por la gobernadora Rosa Santos, junto al alcalde Ulises Rodríguez, el director de Operaciones de la Presidencia, Aníbal Belliard, y otros funcionarios, quienes destacaron la importancia de esta visita para el desarrollo de la provincia.

La gobernadora Rosa Santos valoró el respaldo que ha mantenido el presidente con Santiago y señaló que durante los tres días se desarrollará una agenda enfocada en áreas prioritarias como salud, educación, deportes, infraestructura, movilidad urbana, agua potable y saneamiento.

Entre las actividades programadas figuran la inauguración del remozado Hospital Periférico de Monte Adentro, la entrega del techado de Los Ciruelitos, visitas a las obras del Monorriel de Santiago, la apertura de nuevas infraestructuras viales y comunitarias, así como encuentros con estudiantes y líderes sociales.

Asimismo, el mandatario encabezará un Consejo Comunitario con representantes de distintos sectores de Santiago para escuchar directamente las necesidades de la población y dar seguimiento a las prioridades de las comunidades.

La agenda culminará el domingo con la celebración del Consejo de Ministros Especial en el Jardín Botánico de Santiago, donde participarán más de 400 representantes de instituciones públicas, empresarios, organizaciones sociales y líderes comunitarios. Además, serán inauguradas varias obras ejecutadas por Coraasan destinadas a fortalecer el suministro de agua potable en diferentes sectores de la provincia.

Las autoridades coincidieron en señalar que esta visita refleja el compromiso del Gobierno con Santiago y el seguimiento permanente a proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, fortalecer la inversión pública y continuar impulsando el desarrollo integral de la región.