Abinader decreta estado de emergencia en varias provincias por efectos de vaguada

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader declaró estado de emergencia regional en varias provincias del país y el Distrito Nacional, como respuesta a los daños provocados por una vaguada asociada a un sistema de baja presión.

La medida fue oficializada mediante el decreto 234-26, emitido el domingo 12 de abril, con el objetivo de facilitar acciones rápidas para enfrentar las afectaciones registradas en diferentes sectores.

Según la disposición, las demarcaciones incluidas en el estado de emergencia son Puerto Plata, Espaillat, Valverde, Santiago, Santo Domingo y el Distrito Nacional, donde se han reportado impactos significativos.

Las autoridades indicaron que las intensas lluvias han causado daños en la agricultura, infraestructuras públicas, viviendas y otros ámbitos clave para el desarrollo de estas provincias.

Con esta declaratoria, el Gobierno podrá agilizar procesos administrativos y movilizar recursos de manera más eficiente para atender las necesidades de las comunidades afectadas.

Asimismo, se busca fortalecer las labores de asistencia, recuperación y prevención ante posibles nuevos eventos meteorológicos que puedan continuar afectando el territorio nacional.

Finalmente, el mandatario reiteró el compromiso de su gestión de dar respuesta oportuna a la población, priorizando la protección de vidas y la recuperación de las zonas impactadas.