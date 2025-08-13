Abinader da primer picazo para nueva terminal de pasajeros en el AILA

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader dejó iniciados este miércoles los trabajos de construcción de una moderna terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA), una inversión de 250 millones de dólares que busca ampliar la capacidad y mejorar la experiencia de millones de viajeros.

El nuevo edificio terminal, que se perfila como un referente regional, tendrá tres niveles y combinará un diseño contemporáneo con los más altos estándares de funcionalidad y sostenibilidad. Esta es la primera intervención de este tipo desde 1956 en el AILA.

Durante el acto, el ministro de Obras Públicas y presidente de la Comisión Aeroportuaria, Eduardo Estrella, resaltó que esta infraestructura tendrá un impacto directo en el desarrollo del turismo y en la conectividad aérea del país, al agilizar los procesos y mejorar la eficiencia operativa.

Estrella explicó que la nueva terminal contará con 33,000 metros cuadrados y 10 puestos de embarque, lo que permitirá recibir hasta 4 millones de pasajeros adicionales cada año, fortaleciendo el papel del AILA como puerta de entrada al Caribe.

Por su parte, el ministro de Turismo, David Collado, subrayó la relevancia histórica de la intervención, recordando que el aeropuerto no recibía una ampliación de terminal desde hace casi siete décadas.

Collado también anunció que en septiembre se entregará el parque submarino “La Caleta”, cuya reconstrucción se encuentra en un 90 % de avance tras medio siglo de abandono, y que ofrecerá estacionamientos, iluminación, zonas de esparcimiento, playa acondicionada y áreas de comida para el disfrute de los visitantes.

La directora general de AERODOM, Monika Infante, calificó la obra como un hito histórico en la infraestructura aeroportuaria dominicana, destacando que bajo la actual gestión gubernamental se ha impulsado un crecimiento sin precedentes en la industria turística y el tráfico aéreo.

El proyecto incluye un área de llegadas equipada con sistema automatizado de manejo de equipajes y cuatro cintas transportadoras, así como un área de salidas con 38 mostradores, cuatro líneas de seguridad, dos salones VIP y puertas de embarque con 10 posiciones.

Los pasajeros dispondrán de amplias zonas de espera y una renovada oferta comercial y gastronómica, diseñada para elevar el confort y la calidad del servicio.

La obra contempla además una nueva plataforma de aviación capaz de operar hasta 13 aeronaves simultáneamente, junto con 900 nuevas plazas de estacionamiento para vehículos, lo que mejorará la logística y el flujo de tránsito en el aeropuerto.

El acto contó con la presencia de los ministros José Ignacio Paliza (Presidencia) y Carlos Antonio Fernández Onofre (Defensa), así como el comandante de la Fuerza Aérea, mayor general Floreal T. Suárez Martínez.

También asistieron los directores de la Policía Nacional, Migración, IDAC, Departamento Aeroportuario, Prodominicana y del CESAC, además de la embajadora de Francia en el país, Sonia Barbry, reafirmando el interés diplomático e institucional en esta gran obra.

Con esta intervención, el AILA se prepara para entrar en una nueva era de conectividad y servicio, consolidando su papel estratégico en el turismo, el comercio y el posicionamiento internacional de la República Dominicana.

#Abinader #AILA #TurismoRD #Infraestructura #RepúblicaDominicana