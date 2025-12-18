Abinader convoca al Consejo Nacional de la Magistratura para avanzar en la renovación de la Suprema Corte

Bartolo García

El presidente de la República, Luis Abinader, en su condición de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), convocó para la tarde de este viernes 19 de diciembre una nueva sesión de dicho órgano constitucional.

La reunión está pautada para las 5:00 de la tarde, y tiene como objetivo principal dar continuidad al proceso de selección de los postulantes a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), uno de los órganos más relevantes del sistema judicial dominicano.

Durante la sesión, el Consejo Nacional de la Magistratura deberá escoger a cinco postulantes que ocuparán las vacantes actualmente habilitadas en la Suprema Corte de Justicia.

Entre las decisiones a tomar figura también la elección de un segundo juez sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia, una designación clave para el funcionamiento institucional del alto tribunal.

El proceso de selección forma parte de los mecanismos establecidos en la Constitución para garantizar la independencia, continuidad y fortalecimiento del Poder Judicial, mediante la evaluación de perfiles con méritos profesionales y trayectoria reconocida.

La convocatoria se produce en el marco de los trabajos que viene desarrollando el CNM para completar la integración de la Suprema Corte, conforme a los procedimientos y plazos establecidos por la normativa vigente.

De acuerdo con lo establecido, una vez se produzca la selección de los nuevos jueces, el propio Consejo deberá convocar el acto de juramentación dentro de un plazo no mayor de cinco días.

Este paso permitirá que los magistrados designados asuman formalmente sus funciones y se integren de manera inmediata a los trabajos jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia.

La sesión del viernes reviste especial importancia, ya que las decisiones que se adopten incidirán directamente en la administración de justicia y en la estabilidad institucional del sistema judicial.

El Consejo Nacional de la Magistratura está integrado por altas autoridades del Estado, quienes participan en el proceso con la responsabilidad de garantizar la transparencia y legitimidad de las designaciones.

En los últimos años, el CNM ha sido escenario de debates y consensos orientados a fortalecer la confianza ciudadana en la justicia, mediante procesos de selección basados en criterios objetivos.

El presidente Abinader ha reiterado en diversas ocasiones su compromiso con el respeto a la institucionalidad y al Estado de derecho, principios que rigen las actuaciones del Consejo Nacional de la Magistratura.

La sesión convocada para este viernes marca un momento decisivo dentro del calendario institucional del CNM, en el contexto de la renovación parcial del máximo órgano judicial del país.

Con esta convocatoria, el Poder Ejecutivo reafirma su disposición de cumplir con los mandatos constitucionales y avanzar en la consolidación de un sistema judicial independiente, eficiente y al servicio de la ciudadanía.