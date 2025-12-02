Abinader convoca al CNM para iniciar selección de jueces de altas cortes

El mandatario encabezará la sesión que definirá nuevos integrantes de la SCJ y el TSE

Bartolo García

El presidente Luis Abinader citó para este martes, a las 7:00 de la noche, al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) con el objetivo de poner en marcha el proceso de escogencia de los nuevos jueces que conformarán la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal Superior Electoral (TSE).

La sesión tendrá lugar en el Salón Privado del Palacio Nacional y representa un paso crucial dentro de la renovación institucional que exige la Constitución para mantener la independencia, eficacia y legitimidad de las altas cortes del país.

Esta convocatoria se desarrolla en un contexto donde las decisiones del CNM impactarán directamente en el fortalecimiento del Estado de derecho y en la garantía de procesos electorales y judiciales transparentes.

Durante la reunión se analizarán los perfiles que han sido previamente evaluados, así como sus méritos académicos, profesionales y éticos, a fin de elegir a los magistrados que tendrán la responsabilidad de impartir justicia en los órganos más importantes del sistema.

El proceso de evaluación ha incluido entrevistas públicas, revisión de experiencia y trayectoria jurídica, cumpliendo con los principios de transparencia establecidos para asegurar decisiones bien fundamentadas.

Se recuerda que fueron evaluados 81 de los 83 aspirantes que presentaron sus candidaturas, a través de cuatro rondas de sesiones que se extendieron en jornadas intensas de trabajo.

Una vez concluida esta convocatoria, el CNM avanzará hacia la selección definitiva de los miembros del Tribunal Superior Electoral, organismo clave en la resolución de los conflictos derivados de procesos comiciales.

En la convocatoria participarán las autoridades que, por mandato constitucional, integran el organismo responsable de elegir a los jueces de las altas cortes.

Además del presidente de la República, estarán los presidentes de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; del Senado, Ricardo de los Santos; y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.

También conforman el pleno la magistrada Nancy Salcedo Fernández, jueza de la Suprema Corte de Justicia; el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo, quienes completan la representación congresual dentro del CNM.

Con esta reunión, se espera que se avance en la definición de un Poder Judicial robusto y comprometido con los principios constitucionales, garantizando a la ciudadanía mayor seguridad jurídica y procesos más ágiles e independientes.

El llamado del mandatario reafirma su compromiso con una justicia más transparente y eficiente, estableciendo así una ruta institucional para seguir fortaleciendo la democracia dominicana.

El país se mantiene atento a los avances de esta sesión del CNM, que marcará un nuevo capítulo en la organización y funcionamiento de las más altas instancias judiciales del Estado.