Abinader conforma veeduría ciudadana para garantizar transparencia en obras deportivas con fondos recuperados

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader juramentó este lunes la comisión de veeduría responsable de supervisar las obras de infraestructura deportiva que serán ejecutadas con más de RD$2,000 millones provenientes de recursos recuperados de actos de corrupción, reafirmando el compromiso del Gobierno con la transparencia y el uso correcto de los fondos públicos.

Durante el acto, el mandatario explicó que estos recursos, que antes fueron producto de prácticas indebidas, hoy regresan a la sociedad convertidos en inversión para el desarrollo, el deporte y la inclusión social, especialmente en favor de la juventud y las comunidades más necesitadas.

La comisión de veeduría quedó integrada por destacadas personalidades de reconocida trayectoria moral y profesional: el doctor José Joaquín Puello, expresidente del Comité Olímpico Dominicano; el doctor Milton Ray Guevara; el arzobispo de Santiago y presidente del Episcopado Dominicano, monseñor Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez; así como los comunicadores Luisín Mejía y Persio Maldonado.

El presidente Abinader destacó que la participación de esta veeduría ciudadana garantiza altos niveles de fiscalización, rendición de cuentas y acompañamiento técnico en cada fase de ejecución de las obras, desde la licitación hasta su conclusión.

Asimismo, agradeció a los miembros de la comisión por asumir esta responsabilidad, señalando que su solvencia ética y credibilidad pública representan una garantía para que los recursos sean administrados con rigor, eficiencia y transparencia.

El jefe de Estado informó que, tras varios meses de trabajo técnico, diseños y elaboración de los términos de referencia, este mismo día serían publicadas las licitaciones correspondientes, conforme a los lineamientos establecidos por la Dirección de Planificación y el Ministerio de Deportes y Recreación.

Entre las obras a ejecutar se encuentran el remozamiento total del Centro Olímpico de San Pedro de Macorís, la reconstrucción del polideportivo de San Juan de la Maguana, la construcción de 23 techados multiuso en igual número de municipios y la rehabilitación integral del Centro Olímpico de La Vega.

Este último proyecto incluirá la piscina olímpica, la pista de atletismo, la construcción de una nueva arena y otras instalaciones complementarias, con el objetivo de dotar a la región de infraestructuras modernas y funcionales.

De su lado, el ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, explicó que la conformación de esta comisión responde a una instrucción directa del presidente Abinader, quien dispuso que los RD$2,000 millones recuperados de la corrupción fueran destinados exclusivamente a infraestructuras deportivas.

Cruz subrayó que el acompañamiento de una veeduría integrada por figuras de reconocida ética y credibilidad fortalece la confianza ciudadana y asegura que cada peso invertido se traduzca en obras de impacto real para la población.

El ministro resaltó que estas inversiones permitirán cerrar una brecha histórica en materia de infraestructura deportiva, especialmente en municipios que por décadas han carecido de instalaciones adecuadas para la práctica del deporte.

Agregó que los techados y polideportivos no solo cumplen una función deportiva, sino que también sirven como centros de integración social, cultural y comunitaria, contribuyendo a la prevención de la violencia y al fortalecimiento del tejido social.

Cruz indicó que la iniciativa tendrá un impacto directo en la niñez y la juventud, brindándoles espacios dignos para el desarrollo del talento, la recreación sana y la formación en valores.

Con la juramentación de esta comisión, el Gobierno reafirma su política de convertir los recursos recuperados de la corrupción en oportunidades de desarrollo, demostrando que la transparencia y la justicia pueden traducirse en beneficios concretos para toda la sociedad dominicana.