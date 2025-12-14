Abinader comparte almuerzo con la Armada y la Fuerza Aérea y ratifica apoyo a las Fuerzas Armadas

Bartolo García

El presidente Luis Abinader compartió este sábado un almuerzo con oficiales y soldados de la Armada y la Fuerza Aérea de la República Dominicana, reafirmando el compromiso de su gobierno con el fortalecimiento, equipamiento y profesionalización de las instituciones castrenses.

Acompañado por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, el mandatario agradeció a los militares por el servicio que prestan a la nación y les garantizó que continuarán contando con el respaldo del Estado para cumplir con su misión constitucional.

La jornada inició en la sede de la Armada de la República Dominicana, donde el jefe de Estado fue recibido por la alta oficialidad naval y compartió con la tripulación en un ambiente de cercanía y reconocimiento institucional.

Durante el encuentro, al presidente Abinader le fue entregado un reconocimiento elaborado por la Industria Militar Dominicana, como muestra de gratitud por su respaldo continuo a la Armada y su respeto a las investiduras militares.

Al dirigirse a los presentes, el mandatario destacó el papel fundamental que desempeñan los marinos en la defensa de las costas nacionales y en el combate al narcotráfico, subrayando que los logros alcanzados en esta área son valorados dentro y fuera del país.

“Agradecerles su trabajo, su dedicación y su defensa a la patria. Cuando mostramos los resultados en incautaciones de narcotráfico, recibimos felicitaciones internacionales, y eso se debe en gran parte al trabajo especializado de la Armada, protegiendo la calidad de vida de nuestra gente y la seguridad nacional”, expresó Abinader.

En las palabras de bienvenida, el comandante general de la Armada, vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, agradeció al presidente por presidir una vez más el tradicional almuerzo con la tripulación naval.

El alto mando resaltó que los hombres y mujeres de la Armada son herederos de una gloriosa tradición histórica y que su desempeño durante el año que concluye ha sido motivo de orgullo institucional.

“Mirando atrás, el año que finaliza nos llena de gratitud por el gran trabajo realizado, reconocido tanto a nivel nacional como internacional, fruto del compromiso y la abnegación con la que cada uno ha cumplido su deber”, expresó Crisóstomo Martínez.

Tras concluir el encuentro con la Armada, el presidente Abinader se trasladó a la Base Aérea de San Isidro para compartir el almuerzo con oficiales y soldados de la Fuerza Aérea de la República Dominicana.

Allí, el mandatario reiteró que estos encuentros se han convertido en una tradición de su gestión, como una forma de expresar el orgullo que siente el gobierno por la labor que realizan las Fuerzas Armadas en defensa de la soberanía nacional.

“Gracias por su trabajo y por la protección permanente al país, tanto en la frontera como en la lucha contra los actos delictivos. Esa paz y armonía que vivimos hoy es admirada por otras naciones”, manifestó el presidente.

Abinader aseguró que su administración continuará trabajando para mejorar la calidad de vida de los soldados y fortalecer el equipamiento institucional, como parte de una visión integral de modernización de las Fuerzas Armadas.

Por su parte, el comandante general de la Fuerza Aérea, mayor general piloto Floreal Suárez Martínez, agradeció al mandatario por el apoyo sostenido brindado a la institución, tanto en materia de desarrollo profesional como en la modernización de sus capacidades operativas.

El encuentro concluyó en un ambiente de camaradería y reafirmación del compromiso mutuo entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas, destacando el rol esencial que desempeñan los militares dominicanos en la defensa de la Patria y la seguridad ciudadana.