Abinader celebra sus 59 años con misa de acción de gracias en el Palacio Nacional

El mandatario agradeció por su salud, reafirmó su compromiso con el país y aseguró que la oración guía sus decisiones diarias

Bartolo García

El presidente Luis Abinader celebró este sábado su cumpleaños número 59 con una misa de acción de gracias en la capilla San Rafael del Palacio Nacional, acompañado por familiares, amigos cercanos y destacadas figuras del ámbito político y gubernamental. Durante la ceremonia expresó gratitud por su salud y renovó su compromiso de continuar trabajando por el desarrollo de la República Dominicana.

En sus palabras, el jefe de Estado manifestó que, aunque en su familia no existe la tradición de realizar grandes celebraciones de cumpleaños, decidió conmemorar esta fecha desde la fe, fortaleciendo su espíritu para seguir enfrentando los desafíos del país con responsabilidad y dedicación.

Abinader destacó que la oración ocupa un lugar fundamental en su vida personal y en el ejercicio de sus funciones. “Siempre me levanto con una oración y me acuesto con otra”, expresó, al señalar que esa práctica le permite mantener el enfoque en la planificación del Gobierno y en la toma de decisiones en favor de la nación.

El mandatario también llamó a trabajar con tolerancia y sentido de servicio, afirmando que el país demanda compromiso de quienes ocupan funciones públicas. “El país espera mucho de nosotros y tenemos que prepararnos para seguir trabajando a favor de la nación, entendiendo cada situación y siempre con la tolerancia debida para mantener sobre todo la paz y el desarrollo”, sostuvo.

A la eucaristía asistieron la primera dama, Raquel Arbaje; la vicepresidenta Raquel Peña; el expresidente Hipólito Mejía; la exvicepresidenta Milagros Ortiz Bosch; el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; además de la madre del mandatario, Rosa Sula Corona Caba de Abinader, sus hermanos y otros familiares.

La misa fue oficiada por monseñor Tomás Morel, arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo, quien elevó oraciones por la salud, la sabiduría y el bienestar del presidente. Durante la homilía, exhortó al gobernante a mantener la perseverancia y continuar sembrando buenas acciones, recordándole que, aunque algunas semillas no prosperen, otras darán frutos con el paso del tiempo.

Monseñor Morel señaló que el liderazgo implica enfrentar obstáculos, pero animó al mandatario a no desalentarse. “Hay mucha maleza y usted tiene la semilla, usted no se desanime”, expresó el religioso, al destacar que la perseverancia y el compromiso son esenciales para alcanzar resultados positivos en beneficio del país.