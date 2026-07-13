Banco Popular
Close Menu
Nacionales

Abinader celebra sus 59 años con misa de acción de gracias en el Palacio Nacional

El mandatario agradeció por su salud, reafirmó su compromiso con el país y aseguró que la oración guía sus decisiones diarias
No hay comentarios3 Mins Read
Abinader celebra sus 59 anos con misa de accion de gracias en el Palacio Nacional1

El mandatario agradeció por su salud, reafirmó su compromiso con el país y aseguró que la oración guía sus decisiones diarias

Bartolo García

El presidente Luis Abinader celebró este sábado su cumpleaños número 59 con una misa de acción de gracias en la capilla San Rafael del Palacio Nacional, acompañado por familiares, amigos cercanos y destacadas figuras del ámbito político y gubernamental. Durante la ceremonia expresó gratitud por su salud y renovó su compromiso de continuar trabajando por el desarrollo de la República Dominicana.

En sus palabras, el jefe de Estado manifestó que, aunque en su familia no existe la tradición de realizar grandes celebraciones de cumpleaños, decidió conmemorar esta fecha desde la fe, fortaleciendo su espíritu para seguir enfrentando los desafíos del país con responsabilidad y dedicación.

743658992 17955872889187257 4133401755972495824 n.jpg?stp=dst jpg tt6&cstp=mx2160x2700&ctp=s2160x2700& nc cat=100&ccb=1 7& nc sid=127cfc& nc eui2=AeFsshrFG8OAduczvHaS0PCu2a7r742TxqLZruvvjZPGopFJidaTJthcB1154ERx4 Q& nc ohc=e8G2i0jQXtwQ7kNvwFlK0Ui& nc oc=Adqb16ABS t12FzvQvakUx4BpBfNNYKloBbHhfGqAonqwAazIExbsJuHRIodBFpdTw38yFNSieJeUT2a1fQR0N9y& nc zt=23& nc ht=scontent mia5 2

Abinader destacó que la oración ocupa un lugar fundamental en su vida personal y en el ejercicio de sus funciones. “Siempre me levanto con una oración y me acuesto con otra”, expresó, al señalar que esa práctica le permite mantener el enfoque en la planificación del Gobierno y en la toma de decisiones en favor de la nación.

743933429 17955872880187257 3476481528080316620 n.jpg?stp=dst jpg tt6&cstp=mx2160x2700&ctp=s2160x2700& nc cat=108&ccb=1 7& nc sid=127cfc& nc eui2=AeGiNj0jh dURvsPGmN3QFURHD9j2wkZ91UcP2PbCRn3Vaakjq AebUksG hAjDgqEs& nc ohc=cTReoduuUKMQ7kNvwF Nd16& nc oc=Adp 7Nc kqdo5U LQ PGC6n9BOn5 7E9SugGYWUpj8eK 9fU6giigduugoA71aAWqaoXTCNtgPnBtgek7lJVnijK& nc zt=23& nc ht=scontent mia3 3

El mandatario también llamó a trabajar con tolerancia y sentido de servicio, afirmando que el país demanda compromiso de quienes ocupan funciones públicas. “El país espera mucho de nosotros y tenemos que prepararnos para seguir trabajando a favor de la nación, entendiendo cada situación y siempre con la tolerancia debida para mantener sobre todo la paz y el desarrollo”, sostuvo.

A la eucaristía asistieron la primera dama, Raquel Arbaje; la vicepresidenta Raquel Peña; el expresidente Hipólito Mejía; la exvicepresidenta Milagros Ortiz Bosch; el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; además de la madre del mandatario, Rosa Sula Corona Caba de Abinader, sus hermanos y otros familiares.

744317940 17955872862187257 8226026483613885552 n.jpg?stp=dst jpg tt6&cstp=mx2160x2700&ctp=s2160x2700& nc cat=106&ccb=1 7& nc sid=127cfc& nc eui2=AeFXai0lbmJldfqhliq8yUckRsIHliapGVZGwgeWJqkZVnQjnULERoScD3uLD0vz0zQ& nc ohc=f2npwDZJulkQ7kNvwFlZfy7& nc oc=AdpEhUezI9CGjPMEralS1A6n3cn0tM5ykbbZpou5 bBLCKWC8Kqghcs DKfIT x4fQeXr876I9zWVRKSgatILO28& nc zt=23& nc ht=scontent mia3 1

La misa fue oficiada por monseñor Tomás Morel, arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo, quien elevó oraciones por la salud, la sabiduría y el bienestar del presidente. Durante la homilía, exhortó al gobernante a mantener la perseverancia y continuar sembrando buenas acciones, recordándole que, aunque algunas semillas no prosperen, otras darán frutos con el paso del tiempo.

Monseñor Morel señaló que el liderazgo implica enfrentar obstáculos, pero animó al mandatario a no desalentarse. “Hay mucha maleza y usted tiene la semilla, usted no se desanime”, expresó el religioso, al destacar que la perseverancia y el compromiso son esenciales para alcanzar resultados positivos en beneficio del país.

Share.

El Jacaguero es una fuente de noticias en línea que se especializa en brindar a sus lectores las últimas novedades sobre la República Dominicana.

Add A Comment
Leave A Reply