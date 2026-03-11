Abinader asiste a juramentación presidencial en Chile junto a líderes internacionales

Bartolo García

Santiago de Chile.– El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, participó este miércoles en los actos oficiales de investidura del nuevo mandatario de Chile, José Antonio Kast, en una ceremonia celebrada en el Congreso Nacional de Chile.

El jefe de Estado dominicano asistió acompañado de la primera dama Raquel Arbaje, su hija Adriana Abinader Arbaje, y el ministro de Relaciones Exteriores Roberto Álvarez.

La delegación dominicana fue recibida por una comisión de senadores y diputados chilenos a su llegada al Congreso Nacional, donde se desarrolló la solemne ceremonia de transmisión del mando presidencial.

También formó parte de la delegación oficial el ministro de Vivienda y Edificaciones de República Dominicana, Víctor Ito Bisonó, quien participó como invitado especial en el acto.

Tras los honores protocolares, el presidente Abinader y su comitiva ingresaron al Salón de Honor del Congreso, escenario donde José Antonio Kast asumió formalmente la presidencia de Chile.

Posteriormente, el mandatario dominicano participó en el almuerzo ofrecido por el nuevo gobernante chileno y la primera dama María Pía Adriasola en el Palacio Cerro Castillo.

Durante las actividades oficiales, Abinader sostuvo saludos protocolares con diversos líderes internacionales presentes en la ceremonia.

Entre las personalidades asistentes estuvo el Felipe VI, así como jefes de Estado y representantes de distintos gobiernos invitados al acto de investidura.

Tras concluir la agenda oficial, el presidente dominicano tiene previsto regresar a la República Dominicana para continuar con sus compromisos de Estado.

