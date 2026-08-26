Abinader apuesta por mayor competencia en telecomunicaciones y resalta avances educativos y económicos

El presidente defendió la entrada de nuevas operadoras para mejorar servicios y reducir tarifas, mientras destacó el crecimiento de la educación inicial, las perspectivas económicas y la incorporación de jóvenes al estudio y al trabajo

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader reafirmó el compromiso de su Gobierno con la libre competencia en el mercado de las telecomunicaciones, al considerar que la incorporación de nuevos actores puede contribuir a elevar la calidad de los servicios y reducir los precios que actualmente pagan los usuarios en la República Dominicana.

Durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional, el mandatario se refirió a la posible entrada de una nueva operadora telefónica de capital vietnamita, señalando que la política gubernamental busca ampliar la competencia en aquellos sectores donde existe una elevada concentración del mercado. Explicó que, aunque se procura incentivar la inversión nacional, el país también está abierto al capital extranjero siempre que cumpla las regulaciones y no represente riesgos para la seguridad nacional.

Abinader sostuvo que aproximadamente el 95 % del mercado dominicano de telecomunicaciones está concentrado en dos compañías y afirmó que las tarifas locales se encuentran alrededor de un 22 % por encima del promedio latinoamericano. A su juicio, una mayor competencia obligaría a las empresas a incrementar sus inversiones, mejorar la cobertura y ofrecer condiciones más favorables a los consumidores.

El jefe de Estado precisó que la apertura del mercado deberá realizarse respetando los estándares internacionales de seguridad de la información y las telecomunicaciones. Indicó que cualquier nueva empresa tendrá que acogerse a las normativas correspondientes para garantizar que sus operaciones no generen vulnerabilidades, reiterando que el propósito del Gobierno es promover una competencia transparente y segura.

En otro orden, Abinader destacó los avances alcanzados en la cobertura de la educación inicial para niños de entre 3 y 5 años, que, según las cifras expuestas por el mandatario, pasó de un 86 % en 2015 a un 93 % en 2024. Explicó que estos resultados han sido posibles mediante la construcción de nuevas aulas y la habilitación de espacios disponibles en planteles educativos que ya se encontraban en funcionamiento.

El presidente consideró que fortalecer la educación desde los primeros años constituye una condición fundamental para elevar la calidad del sistema educativo y contribuir al desarrollo nacional. Añadió que la ampliación de estos servicios también representa un respaldo para las familias, debido a que facilita que padres y tutores puedan continuar desarrollando sus actividades laborales mientras los niños reciben formación.

Sobre el panorama económico, Abinader señaló que las autoridades financieras proyectan un crecimiento cercano al 4.6 % para el cierre de 2026, una cifra que, de concretarse, permitiría mantener a la República Dominicana entre las economías latinoamericanas con mejor desempeño durante el año. El mandatario aseguró que los indicadores reflejan la capacidad del país para mantener su dinamismo productivo.

Asimismo, el Gobierno resaltó la reducción registrada entre los jóvenes de 14 a 24 años que ni estudian ni trabajan, población conocida como “Ninis”. De acuerdo con datos citados de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo del Banco Central, este grupo habría disminuido de 28.3 % en 2020 a 16.59 % durante el primer trimestre de 2026, representando la incorporación de más de 200 mil jóvenes a actividades educativas o laborales.

Abinader atribuyó parte de esta evolución a programas gubernamentales como “Oportunidad 14-24”, orientado a facilitar la formación y la inserción laboral de jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. El mandatario presentó estos resultados, junto con la ampliación de la educación inicial, las perspectivas económicas y la apertura de mercados estratégicos, como componentes de las políticas dirigidas a impulsar el desarrollo y ampliar las oportunidades para la población dominicana.