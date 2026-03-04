Abinader apuesta por fortalecer el sector asegurador como pilar del desarrollo económico

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– El presidente Luis Abinader encabezó la inauguración de la XVIII Cumbre Iberoamericana del Seguro, donde destacó la importancia de fortalecer este sector como una herramienta clave para el desarrollo económico y la estabilidad social del país.

Durante su discurso, el mandatario señaló que uno de los grandes desafíos del país es ampliar la cobertura del seguro hacia sectores que tradicionalmente han quedado fuera del sistema.

En ese sentido, planteó la necesidad de llevar el seguro a trabajadores informales, pequeñas y medianas empresas, productores agrícolas vulnerables al cambio climático, mujeres emprendedoras y jóvenes innovadores.

Abinader explicó que el fortalecimiento del sector asegurador no solo representa protección ante riesgos, sino también mayor tranquilidad para las familias y respaldo para quienes impulsan la economía nacional.

“El seguro no es solamente un contrato. Es confianza organizada, solidaridad institucionalizada y estabilidad convertida en instrumento económico”, expresó el jefe de Estado al referirse al impacto social y económico de esta industria.

La XVIII Cumbre Iberoamericana del Seguro se celebra los días 4 y 5 de marzo en el auditorio del Banco Central de la República Dominicana, bajo el lema “Pensar en el futuro, liderar el cambio, asegurar lo esencial”.

El encuentro es organizado por la Superintendencia de Seguros de la República Dominicana junto a la Fundación Iberoamericana Alianza del Seguro, con el objetivo de analizar los desafíos del sector en un contexto de transformación global.

Durante el evento, el presidente señaló que actualmente la penetración del seguro en el país se sitúa entre el 1.7 % y el 1.8 % del Producto Interno Bruto (PIB), cifra que se mantiene por debajo del promedio regional.

Sin embargo, el mandatario indicó que esta situación representa una oportunidad histórica para expandir la industria aseguradora y fortalecer la economía dominicana.

En el marco del proyecto nacional Meta RD 2036, el jefe de Estado planteó tres ejes estratégicos para impulsar la transformación del sector: estabilidad macroeconómica, inclusión financiera y crecimiento sostenido.

Entre las metas planteadas se encuentra elevar progresivamente la participación del seguro en el PIB hasta alcanzar entre un 3 % y un 4 % para el año 2036.

El presidente también resaltó el papel de la innovación tecnológica y la digitalización para mejorar la gestión de riesgos, especialmente frente a fenómenos climáticos que afectan al Caribe.

De su lado, el superintendente de Seguros, Julio César Valentín, afirmó que la cumbre posiciona a Santo Domingo como un punto de encuentro clave para el liderazgo asegurador en la región.

Valentín destacó que los países con mercados aseguradores sólidos cuentan con mayores herramientas para enfrentar crisis y promover un crecimiento económico sostenible.