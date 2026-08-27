Abinader anuncia nueva sede para la Academia Dominicana de la Historia y reconoce a Frank Moya Pons

En la celebración del 95.º aniversario de la institución, el mandatario anunció gestiones para dotarla de un nuevo espacio y condecoró al destacado historiador con la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader encabezó este jueves en el Palacio Nacional la conmemoración del 95.º aniversario de la Academia Dominicana de la Historia, ceremonia en la que anunció oficialmente las gestiones para establecer una nueva sede de la institución y reconoció la trayectoria del historiador Frank Moya Pons.

Acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña, el mandatario explicó que la futura sede estará concebida para custodiar adecuadamente los fondos y colecciones históricas, recibir a investigadores, historiadores y estudiantes, así como desarrollar conferencias, actividades académicas y labores de difusión de publicaciones que acerquen la historia nacional a la ciudadanía.

Abinader destacó que la jornada estuvo marcada por tres acontecimientos: los 95 años de la Academia Dominicana de la Historia, el reconocimiento a uno de los principales historiadores dominicanos contemporáneos y el inicio de la búsqueda del espacio que albergará a la institución camino a su centenario. Señaló que el desarrollo de una nación también requiere preservar sus archivos, bibliotecas, museos y academias.

El jefe de Estado sostuvo que preservar la historia no significa observar el pasado con nostalgia, sino avanzar hacia el futuro con mayor conciencia. Indicó que corresponde al Estado proteger el patrimonio histórico y documental, mientras las instituciones académicas deben estudiarlo con independencia y rigor, y la sociedad tiene la responsabilidad de conocerlo y transmitirlo a las nuevas generaciones.

Durante la ceremonia, Abinader condecoró a Frank Moya Pons con la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, mediante el Decreto 597-26, destacando sus décadas dedicadas al estudio, la investigación, la enseñanza y la producción intelectual. El mandatario resaltó además su obra escrita, su rigor como investigador y su influencia como maestro de generaciones de historiadores y académicos.

Al recibir la distinción, Frank Moya Pons expresó que aceptaba el reconocimiento con humildad y agradecimiento, señalando que sus cinco décadas de trabajo no representan únicamente un logro individual. El historiador atribuyó parte fundamental de su trayectoria al respaldo de su familia y al acompañamiento de sus colegas de la Academia Dominicana de la Historia, con quienes afirmó compartir el mérito.

El presidente también impuso medallas a 11 miembros de número de la Academia, además de Moya Pons, entre ellos Manuel García Arévalo, Bernardo Vega, Fernando Pérez Memén, Eugenio Pérez Montás, Mu-Kien Sang Ben, Raymundo González, José Del Castillo, Edwin Espinal Hernández, Miguel Guerrero, Eduardo J. Tejera y Herbert Stern. Asimismo, Abinader recibió una medalla conmemorativa por el aniversario de la institución y ejemplares de libros de diferentes autores.

Finalmente, el mandatario felicitó a Miguel Reyes Sánchez y a todos los integrantes de la Academia por sus 95 años de trayectoria, resaltando la importancia de conocer el pasado para comprender la identidad nacional y construir el futuro. La Academia Dominicana de la Historia fue creada mediante el Decreto núm. 186 del 23 de julio de 1931 y se encamina ahora hacia su primer centenario con el proyecto de contar con una nueva sede.