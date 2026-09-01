Abinader anuncia ampliación del Acueducto del Cibao Central para fortalecer suministro de agua en Santiago

Bartolo García

SANTIAGO.– El presidente Luis Abinader anunció la ampliación del Acueducto del Cibao Central, una infraestructura estratégica para el abastecimiento de agua potable de Santiago y otras comunidades de la región, como uno de los principales proyectos que impulsará su gestión para fortalecer y ampliar la capacidad de la red hídrica nacional.

Como parte de la intervención, el proyecto contempla una nueva línea directa hacia Moca con capacidad para transportar dos metros cúbicos de agua por segundo. La ampliación permitirá reforzar la infraestructura del sistema del Cibao Central y responder a las necesidades de abastecimiento de una zona que concentra una importante población y actividad productiva.

El anuncio fue realizado durante la segunda edición de “LA Agenda Semanal”, encabezada por Abinader junto a las principales autoridades del sector hídrico. Durante el encuentro se presentó un balance de las inversiones y proyectos que desarrolla el Gobierno en materia de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento de cañadas en diferentes puntos del territorio nacional.

En ese escenario, el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, informó que la inversión pública en infraestructura hídrica supera los RD$37,000 millones. Las intervenciones han permitido instalar más de 3,000 kilómetros de tuberías, incorporar más de 3.5 metros cúbicos de agua por segundo y beneficiar con agua potable a más de 2.5 millones de personas.

Las inversiones también abarcan diferentes comunidades del Cibao y otras regiones del país. Santiago figura entre las provincias impactadas por las intervenciones del sector hídrico, junto con Duarte, Valverde, Dajabón, Montecristi, Samaná, María Trinidad Sánchez y otras demarcaciones. Además, el Gobierno informó sobre la construcción de nuevos acueductos en comunidades como Baitoa y Sabaneta.

Abinader también anunció una solución destinada a garantizar durante los próximos ocho a diez años una mayor disponibilidad de agua en Santo Domingo, mediante la incorporación de cinco metros cúbicos adicionales al sistema de la capital y 500 litros para Cotuí. En tanto, la CAASD reportó un incremento de 38 % en la producción de agua potable desde 2020, además de nuevas tuberías, pozos y rehabilitación de estructuras de almacenamiento.

Con la anunciada ampliación del Acueducto del Cibao Central, el Gobierno coloca nuevamente a Santiago y la región Norte dentro de sus principales proyectos de infraestructura hídrica, mientras mantiene intervenciones de abastecimiento y saneamiento en diferentes provincias. La iniciativa forma parte de los planes oficiales para aumentar la capacidad de los sistemas de agua potable y responder al crecimiento poblacional y productivo de las principales zonas urbanas del país.