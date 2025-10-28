Abinader analiza declarar estado de emergencia tras el paso del huracán Melissa

Bartolo García

Santo Domingo, RD. – El presidente Luis Abinader informó que el Gobierno evaluará en los próximos días la posibilidad de solicitar un estado de emergencia nacional debido a los daños ocasionados por el huracán Melissa, que continúa incidiendo sobre el territorio dominicano con lluvias y ráfagas de viento en distintas provincias.

El mandatario explicó que la decisión será tomada una vez se reciban los informes técnicos definitivos de los ministerios y organismos de respuesta, principalmente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), responsable de evaluar la situación de las infraestructuras viales y los daños materiales en las comunidades afectadas.

“Estamos evaluando el nivel de los daños. Debemos esperar los reportes del Ministerio de Obras Públicas, así como de otras instituciones involucradas en las labores de emergencia, para determinar si es necesario acudir a un estado de emergencia”, señaló el presidente durante LA Semanal con la Prensa, al ser cuestionado sobre el tema.

Abinader reconoció que varios senadores se han mostrado favorables a aprobar la solicitud de emergencia si el Poder Ejecutivo la somete ante el Congreso Nacional, pero insistió en que la prioridad ahora es tener datos completos y verificados sobre la magnitud del impacto.

“El fenómeno aún no ha terminado. Melissa sigue generando efectos, especialmente en el sur y el este del país, por lo que el levantamiento de daños tomará tiempo”, precisó el jefe de Estado, al referirse a las lluvias y crecidas de ríos que todavía se reportan en algunas zonas.

El presidente destacó que el Gobierno cuenta con recursos disponibles para atender las necesidades inmediatas de las familias afectadas y reiteró su compromiso de respuesta rápida ante cualquier situación crítica.

“Nunca hemos desamparado a nuestra gente, y esta no será la primera vez”, afirmó Abinader, subrayando que las instituciones continúan trabajando de manera coordinada con los organismos de socorro.

El mandatario también adelantó que se realizará un levantamiento integral de daños en las provincias más afectadas, donde se reportan comunidades incomunicadas, carreteras deterioradas y viviendas destruidas por las lluvias.

Entre los ministerios involucrados en el proceso se encuentran Obras Públicas, Agricultura, Vivienda, Medio Ambiente y Economía, Planificación y Desarrollo, además del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y las gobernaciones provinciales.

Abinader explicó que, en caso de que la magnitud de los daños requiera recursos adicionales, se evaluará la posibilidad de solicitar fondos especiales mediante un decreto de emergencia aprobado por el Congreso Nacional.

Mientras tanto, el Gobierno mantiene operativos de asistencia social en las zonas afectadas, encabezados por el Plan Social de la Presidencia, el INAPA, la CAASD, el Ministerio de Defensa y los ayuntamientos locales, para garantizar alimentos, agua potable y materiales de reconstrucción.

El presidente destacó el trabajo preventivo realizado antes del impacto del fenómeno, lo que permitió evitar pérdidas humanas mayores y reducir los daños en infraestructuras estratégicas como presas, puentes y carreteras principales.

De igual forma, Abinader hizo un llamado a la población a mantener la calma y seguir las recomendaciones de las autoridades, especialmente en las provincias que continúan bajo alerta amarilla o roja por efectos indirectos del huracán.

“Estamos enfrentando este fenómeno con responsabilidad, con planificación y con la ayuda de todos los sectores. Lo más importante ahora es cuidar la vida y garantizar la pronta recuperación de las comunidades”, concluyó el mandatario.

