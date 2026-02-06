Abinader afianza alianzas estratégicas en Dubái para convertir a República Dominicana en eje logístico del Caribe

El mandatario sostuvo un encuentro clave con la alta dirección de DP World para impulsar inversión, comercio y expansión portuaria en el país

Bartolo García

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, sostuvo una reunión de alto nivel con el chairman y CEO del grupo logístico global DP World, Sultan Ahmed bin Sulayem, con el objetivo de fortalecer la posición del país como centro estratégico de comercio e inversión en la región del Caribe.

El encuentro tuvo lugar en la sede de la multinacional en Jebel Ali, uno de los complejos logísticos más avanzados del mundo, donde se discutieron los avances y proyecciones de los proyectos que la empresa desarrolla en territorio dominicano.

Durante la reunión, se destacó que DP World ha elegido a la República Dominicana como su principal hub logístico en Centroamérica y el Caribe, una decisión basada en la estabilidad económica, el clima favorable para la inversión y la ubicación geográfica estratégica del país.

Las autoridades valoraron esta apuesta como una señal de confianza internacional en la economía dominicana y como una oportunidad para consolidar al país como puerta de entrada de mercancías hacia mercados regionales y globales.

Además del desarrollo portuario, se impulsa la expansión de la zona franca vinculada al complejo logístico, lo que permitirá integrar servicios industriales, atraer nuevas empresas y generar mayores encadenamientos productivos.

Este enfoque integral busca no solo fortalecer la infraestructura de transporte marítimo, sino también convertir la zona en un ecosistema de comercio, manufactura y distribución de alto valor agregado.

DP World opera una de las plataformas logísticas más importantes del mundo, movilizando desde su casa matriz en Dubái alrededor de 30 millones de contenedores al año, lo que evidencia el alcance global del grupo.

Ese modelo de operación integrada, que combina puertos, zonas francas y soluciones de cadena de suministro, es el que se proyecta replicar y ampliar en la República Dominicana.

Uno de los puntos centrales del encuentro fue la inversión de 760 millones de dólares que se ejecuta actualmente en el puerto de Caucedo, destinada a ampliar su capacidad operativa y modernizar sus infraestructuras.

Este proceso de expansión forma parte de un plan de crecimiento continuo que contempla nuevas fases de inversión y mayor integración logística a mediano y largo plazo.

Previo a la reunión formal, el presidente Abinader realizó un recorrido por las instalaciones del complejo en Dubái, donde observó de primera mano los procesos automatizados, las innovaciones tecnológicas y los sistemas de gestión portuaria de clase mundial.

El mandatario expresó interés en adaptar buenas prácticas de eficiencia, sostenibilidad y digitalización que puedan fortalecer la competitividad de los puertos dominicanos.

Las autoridades dominicanas resaltaron que el desarrollo logístico se ha convertido en uno de los pilares de la estrategia nacional de crecimiento económico y atracción de inversión extranjera.

Este enfoque busca diversificar la economía, generar empleos de calidad y posicionar al país como un nodo clave del comercio internacional en el hemisferio occidental.

Acompañaron al presidente en la reunión altos funcionarios del área económica y de gobierno, quienes participaron en los intercambios técnicos sobre infraestructura, inversión y planificación estratégica.

El Gobierno reafirmó su compromiso de continuar creando condiciones favorables para proyectos de gran escala que impulsen el desarrollo sostenible y fortalezcan la competitividad de la República Dominicana en los mercados globales.