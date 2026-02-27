Abinader advierte que no habrá impunidad en caso Senasa y promete recuperación total de fondos

Bartolo García

El presidente Luis Abinader trazó una línea firme contra la corrupción al referirse al caso de presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), asegurando que los responsables deberán enfrentar la justicia y devolver cada peso sustraído.

Durante su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, el mandatario se mostró visiblemente emocionado y adoptó un tono enérgico al reafirmar que su gestión no tolerará privilegios ni interferencias en las investigaciones.

“En este gobierno no existen intocables. No existen protegidos. Nadie está por encima de la ley”, expresó el jefe de Estado, enfatizando que mientras permanezca en la Presidencia no habrá escondites para los corruptos.

Actos en conmemoración del 182 aniversario de la independencia de la República Dominicana. https://t.co/HbAKIVIRE1 — Presidencia de la República Dominicana (@PresidenciaRD) February 27, 2026

Abinader sostuvo que su administración ha impulsado transformaciones estructurales en el sistema de justicia con el objetivo de erradicar la impunidad y fortalecer la institucionalidad democrática.

El presidente explicó que las reformas a la justicia penal han permitido actualizar un marco normativo que, según indicó, estaba rezagado y limitaba la capacidad del Estado para enfrentar delitos complejos.

Asimismo, destacó la reforma del Código Procesal Penal para eliminar trabas, reforzar la protección a las víctimas y evitar que el paso del tiempo favorezca la impunidad.

En relación con el caso Senasa, el mandatario afirmó que, al surgir indicios de irregularidades, el expediente fue remitido al Ministerio Público sin presiones ni encubrimientos.

“Cuando han surgido pruebas, incluso en instituciones sensibles como Senasa, la respuesta ha sido enviarlo al Ministerio Público para que investigue y actúe”, manifestó.

El jefe de Estado informó que el Gobierno se ha constituido en actor civil en el proceso, con el propósito de asegurar la recuperación de los recursos públicos presuntamente malversados.

“Los culpables tendrán encima todo el peso de la ley y tendrán que devolver hasta el último peso de lo robado”, reiteró, señalando que instruyó al equipo de recuperación del patrimonio público a no detenerse hasta lograr ese objetivo.

Abinader también resaltó que la creación del Ministerio de Justicia ha contribuido a ordenar el sistema y fortalecer la separación de poderes, permitiendo que el Ministerio Público se concentre en la persecución del delito.

El mandatario insistió en que el combate a la corrupción no es un discurso, sino una práctica institucional respaldada por acciones concretas y reformas legales.

Finalmente, afirmó que la lucha contra la impunidad es un compromiso permanente de su gobierno y que cada política pública debe responder al propósito de fortalecer la transparencia y proteger los recursos del pueblo dominicano.