Abinader activa el Corredor Independencia y acelera la modernización del transporte público en el Gran Santo Domingo

El presidente Luis Abinader dejó en funcionamiento el Corredor Independencia, una nueva etapa en la transformación del transporte público que impactará de manera directa a más de 40,000 usuarios cada día en el Gran Santo Domingo.

Con esta incorporación, la red de corredores reformados alcanza 209 autobuses distribuidos entre los corredores Núñez, Churchill, Charles de Gaulle e Independencia, ampliando la cobertura a más de 500 kilómetros y fortaleciendo la movilidad urbana.

El sistema consolida una estrategia integral orientada a ofrecer transporte moderno, seguro y eficiente, con unidades de gran capacidad, paradas señalizadas y pago totalmente electrónico.

Durante el acto, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, afirmó que el Gobierno continuará impulsando nuevas soluciones de transporte a lo largo de este año para seguir mejorando el tránsito en el país.

Paliza citó entre los próximos proyectos la entrada en operación de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, carriles adicionales en la autopista Duarte, pasos a desnivel en la Plaza de la Bandera y el teleférico de Santo Domingo Oeste, así como el futuro monorriel que unirá importantes zonas de la capital.

Por su parte, el coordinador del Gabinete de Transporte, Deligne Ascensión, destacó que el Gobierno ha asumido el desafío del tránsito con una visión integral nunca antes aplicada en la República Dominicana.

Ascensión valoró el trabajo técnico que ha permitido estructurar corredores modernos con estándares internacionales de operación, seguridad y servicio al usuario.

En representación del sector transporte, Antonio Brito calificó al mandatario como un hombre de acción que cumple su palabra, resaltando el respaldo recibido para hacer realidad el Corredor Independencia y otros proyectos comunitarios.

Desde 2021, los corredores reformados han movilizado más de 56 millones de pasajeros, consolidándose como una de las políticas públicas más importantes para reorganizar el transporte urbano.

El nuevo corredor operará con 68 autobuses con capacidad para 90 pasajeros, en horario de 5:00 de la mañana a 11:00 de la noche, con intervalos de cinco a siete minutos y 82 paradas a lo largo de 18 kilómetros de recorrido.

Uno de los elementos más destacados es su tarifa única de RD$35, que permite acceder a un servicio moderno con pago electrónico, reduciendo costos para miles de familias.

A través del Fondo de Estabilización de la Tarifa, los usuarios podrán ahorrar hasta RD$60 por viaje, gracias al subsidio estatal diseñado para garantizar accesibilidad y sostenibilidad.

Asimismo, se inicia la primera fase de integración tarifaria con el Metro de Santo Domingo, permitiendo transbordos sin costo adicional cuando el pago se realice de forma electrónica.

El proyecto es coordinado por el Gabinete de Transporte y supervisado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, que monitorea las unidades mediante GPS y fiscaliza el cumplimiento de rutas y paradas.

Como parte de la implementación, más de 200 conductores fueron capacitados en conducción segura, atención al usuario y normas de tránsito, además de ser incorporados a esquemas de seguridad social y jornadas laborales estables.

Con la entrada en operación del Corredor Independencia, el Gobierno avanza hacia un sistema de transporte integrado, sostenible y centrado en el ciudadano, promoviendo menos congestión, reducción de emisiones y una mejor calidad de vida para la población.

