Abel Martínez promete endurecer la política migratoria y defender la soberanía nacional

Bartolo García

Las Charcas, Azua.– El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, afirmó que, de llegar al Gobierno en 2028, impulsará medidas para fortalecer la soberanía nacional y enfrentar la migración irregular, al considerar que este es uno de los principales desafíos que enfrenta la República Dominicana.

Durante un encuentro con dirigentes del PLD, líderes comunitarios y representantes de distintos sectores en el municipio de Las Charcas, Martínez exhortó a la dirigencia política a trabajar desde ahora para consolidar un proyecto que, según expresó, permita rescatar los valores patrios y fortalecer la identidad nacional.

El dirigente político manifestó que el país debe prestar mayor atención al control migratorio y advirtió sobre lo que definió como una “invasión silenciosa” de ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular. Asimismo, sostuvo que su compromiso será aplicar políticas que garanticen el respeto a la soberanía y al orden migratorio.

Martínez también aseguró que el crecimiento de la población extranjera en situación irregular representa una presión para los servicios públicos, como la salud y otros programas sociales. En ese sentido, afirmó que los recursos del Estado deben priorizar las necesidades de los ciudadanos dominicanos.

Al referirse al panorama político, el aspirante presidencial pidió a la población reflexionar sobre las elecciones de 2028, señalando que el país necesita un cambio de rumbo. Sostuvo que es necesario sumar a todos los sectores comprometidos con el desarrollo nacional para construir una propuesta política basada en el progreso y las oportunidades.

Asimismo, criticó la gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM), al considerar que la República Dominicana dispone de recursos suficientes, pero que estos no han sido administrados de manera eficiente. Por ello, llamó a fortalecer la estructura del PLD con miras a los próximos procesos electorales.

La actividad se desarrolló en Villa de La Rosa, propiedad del empresario Nilson de la Rosa (Negrito), y contó con la participación de dirigentes provinciales y municipales del PLD, miembros del Comité Central, líderes comunitarios, empresarios y representantes de diversos sectores productivos de la provincia de Azua.