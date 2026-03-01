Abel Martínez llama a la unidad del PLD en multitudinario acto en Hato del Yaque

Bartolo García

SANTIAGO, RD.– El aspirante presidencial Abel Martínez encabezó un multitudinario encuentro en Hato del Yaque, donde proclamó que su compromiso está centrado en devolver la esperanza y la dignidad al pueblo dominicano.

Durante su intervención, Martínez aseguró que el Partido de la Liberación Dominicana es la única organización con la experiencia y la capacidad para retomar el rumbo y garantizar la estabilidad de la República Dominicana.

El dirigente político afirmó que su proyecto presidencial no constituye solo una aspiración personal, sino un pacto firme con los sectores productivos, las bases populares y todos aquellos que desean un cambio positivo y sostenible para el país.

En su discurso, sostuvo que dentro del partido de la estrella amarilla deben prevalecer la unidad, el consenso y la sensatez, como demanda la militancia y el pueblo dominicano.

“El porvenir espera del PLD, y sobre todo de quienes aspiramos a dirigir el país, que nos pongamos de acuerdo para sacar al PRM y a su mal gobierno del poder, para que la gente pueda vivir como merece: con dignidad”, expresó ante los presentes.

Martínez agregó que asume el desafío con determinación y coraje, convencido de que está llamado a encabezar la verdadera transformación nacional, asegurando además que será el candidato presidencial del PLD.

El acto también marcó un momento político relevante con la juramentación de un grupo de exmiembros de la Fuerza del Pueblo, quienes decidieron retornar a las filas del partido morado e integrarse formalmente a su proyecto presidencial.

El líder opositor recibió a los juramentados con un mensaje de apertura, destacando que el PLD es la casa de todos los que desean trabajar con compromiso por el bienestar de la nación.

El encuentro contó con la presencia de miembros del Comité Central y dirigentes provinciales y municipales, entre ellos Willy Mata, Sergio Beato, Bray Vargas y Mayobanex Martínez, así como regidores y líderes comunitarios de la zona.

La actividad reunió además a dirigentes medios, militantes y representantes de diversos sectores de la sociedad civil, consolidando el respaldo al proyecto político de Abel Martínez en la provincia Santiago.