Abel Martínez denuncia corrupción en SENASA y la compara con el colapso del sector eléctrico

Bartolo García

Las Terrenas, Samaná, RD.– El excandidato presidencial y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, calificó como un “abismo de corrupción” el reciente escándalo en el Seguro Nacional de Salud (SENASA).

Martínez afirmó que este “hoyo criminal contra el erario” solo es equiparable al “hoyo ineficiente y sin fondo” que, según él, representa la crisis histórica del sector eléctrico dominicano.

En su intervención, exigió que se realice una investigación seria, profunda y sin privilegios, con el fin de establecer responsabilidades y sancionar a los implicados en lo que definió como un atentado contra los recursos públicos.

“El pueblo dominicano no merece ser burlado con paños tibios. Lo de SENASA es un crimen contra la salud de la gente, y quienes resulten responsables deben ser procesados con todo el peso de la ley”, subrayó.

El dirigente político hizo estas declaraciones durante un encuentro en Las Terrenas con dirigentes, miembros y seguidores del PLD, además de líderes comunitarios, emprendedores y empresarios del municipio.

En su discurso, Martínez exhortó a los presentes a trabajar unidos en la construcción de una propuesta de gobierno seria, moderna y comprometida con la dignidad del pueblo dominicano, de cara a las elecciones de 2028.

“Los últimos cinco años han sido una muestra de impotencia nacional. El pueblo ha tenido que vivir fuera de los parámetros mínimos de dignidad que todo ser humano merece. Por eso debemos levantarnos desde el PLD con una nueva propuesta que devuelva la confianza y la esperanza al país”, expresó.

Martínez llamó a fortalecer las estructuras partidarias con la integración de sectores productivos, profesionales y comunitarios, al tiempo que destacó el rol protagónico que debe tener la juventud en este proceso de renovación política.

El miembro del Comité Político también señaló que las altas instancias del PLD tienen la obligación de escuchar la voz de las bases y del pueblo dominicano, para garantizar que el candidato presidencial que surja pueda generar una competencia electoral sólida frente a sus adversarios.

Durante su intervención, Martínez resaltó las grandes potencialidades turísticas de Las Terrenas, a la que calificó como “una joya de nuestra tierra” y uno de los polos con mayor proyección de desarrollo para la República Dominicana.

El dirigente peledeísta destacó que el turismo, bien planificado y acompañado de inversión en infraestructura, puede convertirse en una de las principales fuentes de dinamización económica para la región y el país.

El encuentro en Las Terrenas contó con la participación del presidente del PLD en el municipio, miembros del Comité Central, dirigentes medios, líderes comunitarios y representantes del sector empresarial y emprendedor local.

Con este llamado, Abel Martínez busca posicionarse como una voz crítica frente al actual gobierno y, al mismo tiempo, fortalecer las bases de su partido en el camino hacia la próxima contienda electoral.

