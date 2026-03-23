Abel Martínez arremete contra el Gobierno por alza de combustibles y crisis económica

Bartolo García

LAS LAGUNAS, MOCA.– El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, lanzó fuertes críticas contra el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), al que acusó de afectar directamente el bolsillo de los dominicanos con el incremento en los precios de los combustibles.

Durante un encuentro con dirigentes y líderes comunitarios en Las Lagunas, Martínez aseguró que las autoridades han demostrado falta de preparación para enfrentar los desafíos que implica dirigir el país, especialmente ante el impacto del conflicto en Medio Oriente.

El exalcalde de Santiago cuestionó que, a pesar de que funcionarios habían asegurado que el país contaba con reservas suficientes de petróleo, en apenas ocho días los precios de la gasolina y el gasoil aumentaron 15 pesos, evidenciando, según dijo, errores en la gestión gubernamental.

Martínez afirmó que el aumento en los combustibles repercute directamente en la calidad de vida de la población, ya que eleva los costos en la cadena productiva y encarece los alimentos, afectando a todos los sectores de la sociedad.

Asimismo, criticó el estado de los servicios públicos, señalando fallas en áreas como el transporte, la infraestructura vial, el apoyo al sector agropecuario y la calidad educativa, lo que a su juicio refleja una incapacidad del gobierno para administrar eficientemente.

El dirigente político también llamó a una gestión más austera y responsable de los recursos del Estado, enfatizando la necesidad de priorizar el gasto público y evitar el despilfarro en medio de la situación económica actual.

En ese mismo escenario, Martínez se dirigió a la militancia del PLD, instándola a mantenerse unida y trabajar con miras a las elecciones del 2028, al tiempo que desmintió rumores sobre la compra de otros partidos políticos, reafirmando su compromiso con la organización morada.