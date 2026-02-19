ABA y Felaban buscan posicionar la República Dominicana como hub regional de conocimiento en auditoría interna y evaluación de riesgos

Santo Domingo, Rep. Dom. – La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) reunirán a expertos de alto nivel, autoridades y profesionales del sector financiero nacional e internacional para analizar los principales desafíos en materia de control interno, auditoría y gestión de riesgos en un entorno cada vez más tecnológico y exigente.

La ABA y FELABAN anunciaron la celebración de la trigésima versión del Congreso Latinoamericano de Auditoría y Evaluación de Riesgos (CLAIN), los días 21 y 22 de mayo en Santo Domingo.

Explicaron que, durante las dos jornadas, se abordarán temas estratégicos como la evolución del rol de la auditoría interna hacia una función generadora de valor, las nuevas tendencias en riesgo crediticio, entornos de nube y ciberseguridad, la analítica avanzada aplicada a la detección de fraudes y el impacto de la inteligencia artificial en la labor del auditor.

Los organizadores detallaron que el programa incluye sesiones especializadas sobre cultura organizacional y control interno, criterios ESG y sostenibilidad, perfil del auditor del futuro, así como casos prácticos de éxito en auditoría en instituciones financieras de la región. El evento ofrecerá también una visión regulatoria sobre las prioridades de supervisión, expectativas en materia de gobierno corporativo y tendencias que inciden en la estabilidad del sistema financiero.

En el marco del evento se desarrollará la premiación del Hackathon, orientado a incentivar soluciones innovadoras en auditoría y gestión de riesgos, con la mentoría de expertos en las indicadas áreas, anunciaron las entidades en un documento de prensa.

Pusieron a disposición del público la página www.aba.org.do/clain2026 donde se puede obtener información adicional y detalles de participación en el evento que se celebrará en el JW Marriott Hotel Santo Domingo.

“Con esta iniciativa, la ABA y FELABAN reafirman su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades técnicas del sector financiero regional, promoviendo mejores prácticas en auditoría, transparencia y gestión de riesgos como pilares para la confianza y la resiliencia del sistema bancario”, plantearon.

Aseguraron que el Congreso Latinoamericano de Auditoría y Evaluación de Riesgos (CLAIN) se consolida como un espacio de actualización estratégica, intercambio de experiencias y articulación regional, en un contexto donde la transformación digital, la ciberseguridad y las nuevas exigencias regulatorias redefinen permanentemente el rol de las áreas de auditoría, control interno y aseguramiento.