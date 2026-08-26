ABA revela que el ahorro financiero creció 240 % en 11 años, con cambios importantes en su composición

Santo Domingo, Rep. Dom.- La composición del ahorro en el sistema financiero dominicano experimentó importantes cambios durante los últimos 11 años, en un período en el que las captaciones aumentaron en RD$2.76 billones, para un crecimiento de 240 %, reveló un análisis de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA).

Según el informe elaborado por la Dirección Técnica de la ABA, que toma como referencia estadísticas de la Superintendencia de Bancos, entre enero de 2015 y febrero de 2026, los depósitos del público en instituciones financieras pasaron de RD$1.15 billones a RD$3.91 billones, comportamiento que evidencia una expansión sostenida de la intermediación financiera y una mayor capacidad del sistema para canalizar el ahorro hacia actividades productivas.

“El sistema financiero dominicano ha profundizado su alcance de manera notable entre 2015 y 2026. El ahorro nacional canalizado a través del sistema financiero creció a un ritmo superior a la inflación, ampliando la disponibilidad de recursos para financiar hogares, empresas y proyectos productivos”, afirmó la ABA.

Asimismo, destacó el cambio registrado en la distribución del ahorro entre las distintas entidades del sistema financiero. En particular, señaló la expansión de las sociedades administradoras de fondos de inversión (SAFI), cuyas captaciones pasaron de RD$5,569 millones en 2015 a RD$460,468 millones en la actualidad, un crecimiento superior al 8,000 % que las posicionó como el tercer mayor captador de recursos, con el 11.77 % del total.

En el caso de las cooperativas, agregó que, aunque sus captaciones aumentaron de RD$469,337 millones a RD$606,448 millones, su participación relativa descendió de 40.80 % a 15.98 % durante el período analizado, según datos del Banco Central utilizados para este subsector.

Informó, además, que la banca múltiple consolidó su liderazgo durante el período analizado, con depósitos que pasaron de RD$638,383 millones en 2015 a RD$2,499,646 millones (RD$2.5 billones) en la actualidad, para un crecimiento de 292 %, mientras su participación en el mercado avanzó de 55.5 % a 63.5 %, aunque con fluctuaciones a lo largo del período.

“El liderazgo de la banca múltiple alcanzó su pico histórico de participación en 2022, cuando llegó al 71.95 %, empujado en parte por la caída estadística registrada en las cifras de cooperativas ese mismo año”, explicó la ABA.

En ese sentido, la Asociación de Bancos precisó que, en la distribución actual de los depósitos, las cooperativas ocupan el segundo lugar, con RD$606,448 millones, equivalentes al 16 % del total; seguidas por las SAFI, con RD$460,468 millones, para el 11.77 %, y las asociaciones de ahorro y préstamo, con RD$276,535 millones, para el 7.17 %.

Agregó que los bancos de ahorro y crédito concentran RD$49,532 millones, equivalentes al 1.32 %; las entidades públicas, RD$9,954 millones, y las corporaciones de crédito, RD$1,396 millones, para el 0.04 %.

Mayor preferencia por depósitos a plazo

El análisis de la ABA identifica otro cambio relevante en la forma en que los ahorrantes colocan sus recursos.

En ese sentido, precisió que el año 2020 marcó un punto de inflexión, impulsado por las medidas de liquidez implementadas por el Banco Central durante la pandemia del COVID-19, con inyecciones estimadas en torno a RD$120,000 millones, que llevaron el crecimiento de las captaciones a 18.8 % interanual, el mayor ritmo observado en el período analizado.

“Paradójicamente, mientras la economía se contraía, el ahorro crecía: los hogares acumularon liquidez ante la incertidumbre y la caída del consumo.

A partir de 2023, y en respuesta a tasas pasivas más atractivas, el sistema experimentó una migración notable dentro de los instrumentos de captación: los depósitos a plazo, que representaban el 37 % del total en 2022, escalaron al 48 % en 2025”, explicó.

De acuerdo con la entidad que reúne a los bancos múltiples del país, este comportamiento evidencia un mayor interés de los ahorrantes por opciones que les permitan obtener rendimientos, además de liquidez.