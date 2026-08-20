ABA destaca confianza y estabilidad tras continuidad de autoridades del Banco Central

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) valoró positivamente la ratificación de Héctor Valdez Albizu como gobernador del Banco Central y de Clarissa de la Rocha como vicegobernadora, decisión adoptada por el presidente Luis Abinader para dar continuidad a la conducción de la política monetaria del país.

El gremio bancario consideró que la permanencia de ambos funcionarios fortalece la confianza en la institucionalidad económica dominicana y representa una señal de continuidad de las políticas macroeconómicas implementadas durante los últimos años para preservar la estabilidad y favorecer el crecimiento de la economía nacional.

De acuerdo con la ABA, bajo el liderazgo de Valdez Albizu y De la Rocha, el Banco Central ha desempeñado un papel fundamental en la conducción de las políticas monetaria y financiera, contribuyendo a crear condiciones favorables para la generación de empleos, la atracción de inversiones y el desarrollo de los diferentes sectores productivos.

La organización resaltó además la prudencia, credibilidad técnica y capacidad de respuesta de las autoridades monetarias frente a los desafíos internacionales. A juicio del gremio, estos factores han permitido fortalecer la resiliencia de la economía dominicana y mantener al país entre las economías de mayor dinamismo de la región.

Otro aspecto destacado por la ABA fue la disposición al diálogo y la construcción de consensos mantenida por las autoridades del Banco Central, lo que ha contribuido a fortalecer la coordinación entre las entidades financieras, los organismos reguladores y otros actores vinculados al desenvolvimiento económico nacional.

Christopher Paniagua, presidente en funciones del Consejo de Asociados de la ABA, reconoció la trayectoria, experiencia y compromiso con el interés nacional de Valdez Albizu y De la Rocha, al considerar que su gestión ha contribuido a preservar la estabilidad macroeconómica y generar un ambiente de confianza favorable para la inversión, el crecimiento sostenido y el bienestar de los dominicanos.

Finalmente, la Asociación de Bancos reiteró su disposición de continuar trabajando junto a las autoridades monetarias y financieras en iniciativas destinadas a preservar la estabilidad del sistema financiero, ampliar la inclusión financiera y respaldar el desarrollo sostenible de la República Dominicana durante esta nueva etapa de gestión.