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Economía

ABA destaca confianza y estabilidad tras continuidad de autoridades del Banco Central

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ABA

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) valoró positivamente la ratificación de Héctor Valdez Albizu como gobernador del Banco Central y de Clarissa de la Rocha como vicegobernadora, decisión adoptada por el presidente Luis Abinader para dar continuidad a la conducción de la política monetaria del país.

El gremio bancario consideró que la permanencia de ambos funcionarios fortalece la confianza en la institucionalidad económica dominicana y representa una señal de continuidad de las políticas macroeconómicas implementadas durante los últimos años para preservar la estabilidad y favorecer el crecimiento de la economía nacional.

De acuerdo con la ABA, bajo el liderazgo de Valdez Albizu y De la Rocha, el Banco Central ha desempeñado un papel fundamental en la conducción de las políticas monetaria y financiera, contribuyendo a crear condiciones favorables para la generación de empleos, la atracción de inversiones y el desarrollo de los diferentes sectores productivos.

La organización resaltó además la prudencia, credibilidad técnica y capacidad de respuesta de las autoridades monetarias frente a los desafíos internacionales. A juicio del gremio, estos factores han permitido fortalecer la resiliencia de la economía dominicana y mantener al país entre las economías de mayor dinamismo de la región.

Otro aspecto destacado por la ABA fue la disposición al diálogo y la construcción de consensos mantenida por las autoridades del Banco Central, lo que ha contribuido a fortalecer la coordinación entre las entidades financieras, los organismos reguladores y otros actores vinculados al desenvolvimiento económico nacional.

Christopher Paniagua, presidente en funciones del Consejo de Asociados de la ABA, reconoció la trayectoria, experiencia y compromiso con el interés nacional de Valdez Albizu y De la Rocha, al considerar que su gestión ha contribuido a preservar la estabilidad macroeconómica y generar un ambiente de confianza favorable para la inversión, el crecimiento sostenido y el bienestar de los dominicanos.

Finalmente, la Asociación de Bancos reiteró su disposición de continuar trabajando junto a las autoridades monetarias y financieras en iniciativas destinadas a preservar la estabilidad del sistema financiero, ampliar la inclusión financiera y respaldar el desarrollo sostenible de la República Dominicana durante esta nueva etapa de gestión.

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