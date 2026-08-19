700 Policías en el Alto Manhattan por advertencia “Dominican Dyckman, Parte 3″ tomar calle Dyckman

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Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) desplegó el pasado domingo a 700 agentes para prevenir desórdenes en la calle Dyckman, en el Alto Manhattan, tras los recientes incidentes ocurridos en ese sector.

Durante los disturbios de la semana anterior, se registraron daños a propiedades privadas y a cerca de 20 vehículos, además de invasiones violentas en comercios, disparos y la muerte a puñaladas de un adolescente, así como otro joven gravemente herido.

Durante varios días de la semana pasada, circularon en redes sociales convocatorias bajo el lema “Toma de Dyckman: Parte 3, llamando a los jóvenes a regresar al mismo lugar este domingo.

Sin embargo, la Policía tomó control total del área: cerró calles, restringió el tráfico vehicular, instaló vallas y mantuvo una estricta vigilancia sobre los transeúntes. El operativo concluyó sin incidentes durante 24 horas.

Como medida de precaución, varios comercios optaron por no abrir sus puertas ese día. Llamó la atención que una situación similar ocurriera el domingo en Long Island, donde decenas de jóvenes intentaron tomar el control de varias vías. Las autoridades intervinieron de inmediato, detuvieron a unas 20 personas e incautaron varios vehículos.

El operativo fue ejecutado por el Grupo de Trabajo contra “Tomas Ilegales de la Vía Pública.” Gracias al monitoreo de redes sociales y labores de inteligencia, se frustraron concentraciones planeadas en Islip y Patchogue, antes de interceptar al grupo en la intersección de Woodside Avenue y Sawgrass Drive.

Entre los jóvenes a quienes se les incautaron vehículos figuran Marcello Martínez, de 21 años, de North Babylon; Johnathan Edouard, de 22, de Roosevelt; Borys Lozano Sánchez, de 20, de NY; Muzamil Hotaki, de 20, de Flushing, Queens; Alexander López, de 18, de Hicksville, Declan Tymon, de 18, de Lynbrook; y Jeremy Geevarghese, de 22, de North Bellmore.

Todos deberán comparecer ante el Tribunal del Primer Distrito en Central Islip. Las autoridades recordaron que en la región rige una ley estricta que sanciona tanto a conductores como a espectadores que se encuentren a menos de 200 pies de estas exhibiciones peligrosas.