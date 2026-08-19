300 con Leonel deslumbra con globo en parque de El Bronx; llaman a dominicanos a sacar su nueva cédula

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Por Ramón Mercedes.

NUEVA YORK.- El proyecto 300 con Leonel continúa fortaleciendsu presencia entre la comunidad dominicana en esta ciudad, al iniciar en los parques una novedosa iniciativa que combina actividades comunitarias, orientación y un llamado a obtener la nueva cédula, expresó ante decenas de miembros el coordinador general, Geraldo Rosario.

Como parte de esta estrategia, se presentó un inmenso globo inflable que se convirtió en una de las principales atracciones de la actividad. Captó la atención de asistentes y transeúntes, quienes se detenían a observarlo y tomarse fotos.

El globo sirvió como un elemento visual para promover un mensaje clave: los dominicanos en el exterior deben obtener su cédula para poder ejercer su derecho al voto en las elecciones de 2028.

Esta jornada también busca sumar nuevos miembros a la Fuerza del Pueblo (FP), organización que lidera el doctor Leonel Fernández, y crear conciencia sobre la importancia de participar.

Rosario y otros dirigentes enfatizaron que no basta con preocuparse por el país desde lejos, sino que es necesario contar con los documentos y participar en las decisiones nacionales.

“Si queremos ordenar el país, tenemos que estar preparados para votar”, señaló. “La diáspora no puede limitarse a enviar remesas y ayudar a sus familiares; también tiene que incidir en las grandes decisiones”, precisa.

La organización informó que llevará estos globos a otros parques y puntos de la Gran Manzana, como símbolo de movilización, cedulación y participación electoral.

Con ello pretende acercarse a familias, jóvenes y nuevos votantes dominicanos en Estados Unidos, llevando su mensaje fuera de los espacios políticos tradicionales.

En voz de su coordinador general, 300 con Leonel reiteró que continuará desarrollando actividades en NY y otras ciudades de Estados Unidos, bajo la consigna: “En 2028 la diáspora decide con su voto” y somos “Los Multiplicadores de NY”.