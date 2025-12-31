2025 bajo la lupa cultural: comunicación, arte y expresiones que marcaron el año

José Rafael Sosa

SANTO DOMINGO. El universo de la cultura, la comunicación, el arte y la literatura resulta, por naturaleza, inabarcable en una sola entrega. Siempre emerge información nueva que amplía, matiza o contradice la primera evaluación de un año tan dinámico como 2025.

Por ello, este recuento se articula por áreas o categorías, con el propósito de ordenar los principales acontecimientos y ofrecer una lectura crítica que funcione, a la vez, como balance del año que concluye.

Comunicación

Consolidación de la televisión pública — Canal 4 Radio Televisión Dominicana (RTVD). El proceso de transformación y modernización de RTVD, iniciado en 2022 bajo la dirección general de Iván Ruiz, continuó consolidándose en 2025 con la aspiración de construir una televisión pública moderna, independiente, de calidad y con contenido original que eduque, entretenga e informe, al tiempo que promueva la cultura y la identidad nacional.

Esta transformación ha implicado inversiones millonarias en infraestructura, adquisición de equipos de producción, estudios, iluminación, sistemas de transmisión y tecnología digital, así como una remodelación integral de los estudios destinados a noticias, animación y programación infantil, además de la renovación de la señal y la transmisión digital.

Entre los programas de producción original destacan El Mangú de la Mañana, Luna Llena, TopiTok 4.0, Central de Noticias y Central Deportes.

En el ámbito de las series, sobresale Los Trinitarios, primera serie histórica animada dominicana, dedicada a la independencia nacional y producida con tecnología Motion Capture y CGI, una plataforma de vanguardia aún subutilizada por la industria privada local. Se trata de una serie didáctica, históricamente asesorada, pensada para conectar a nuevas generaciones con la memoria nacional.

También resalta La Familia Espejo, serie original que ha recibido reconocimientos y preselecciones internacionales, al abordar con sensibilidad la vida de la familia de clase media contemporánea, sus tensiones, afectos y posibilidades de reencuentro.

Dominican’s Got Talent (III Temporada). Lo que en apariencia parece la versión dominicana de un concurso de búsqueda de talentos artísticos, en el país se ha transformado, desde su primera edición hasta el presente, en una vía de detección, exposición y consagración de las nuevas oleadas de artistas en diversas disciplinas, y ha operado en especial en favor de figuras procedentes de sectores tradicionalmente sin visibilización, nacidas en pueblos y barrios, sorprendiendo por igual a jurados, público presente y a los receptores de las emisiones de televisión y de las redes sociales. Dominicana’s Got Talent ha operado como ese milagro que ha igualado a la República Dominicana con cualquier nación del mundo, porque ha demostrado que el talento nada tiene que ver con los índices de desarrollo, los planes imperiales de las grandes potencias ni el poder mediático de las grandes cadenas que alojan estos shows de realidad en las capitales del mundo. Esta producción ha trascendido su objetivo inicial de entretener mediante la búsqueda de nuevos talentos: ha sido, en esencia, una ratificación profunda y emotiva del valor de ser dominicano.

La Casa Alofoque

La Casa Alofoque irrumpió en agosto de 2025 como un reality show digital 24/7, creado y producido por Santiago Matías (Alofoke) y transmitido íntegramente por YouTube. El formato apostó por la convivencia en tiempo real de los participantes, con cámaras activas las 24 horas y votación directa del público. Definido como una propuesta disruptiva dentro del entretenimiento dominicano, rompió con los esquemas tradicionales de la televisión al trasladar el reality show al ecosistema digital en vivo, conectando con audiencias jóvenes y globales.

La primera edición reunió a 10 participantes —influencers, creadores de contenido y figuras mediáticas— de nacionalidad dominicana y extranjera, lo que añadió diversidad cultural y conflictos narrativos propios del formato. Según la producción, la temporada acumuló más de 328 millones de visualizaciones, con picos de audiencia simultánea superiores a 1.2 millones de espectadores, cifras comparables con grandes cadenas internacionales.

40 años de Premios Soberano

La celebración de los 40 años de los Premios Soberano trascendió el formato de gala para afirmarse como un acto simbólico de memoria cultural, institucional y artística. Más que premiar la farándula, el evento se erige como un archivo vivo de la evolución del merengue, la bachata, el cine, el teatro, la televisión, la música urbana y las artes escénicas dominicanas.

En 2026, el galardón entra en su cuadragésimo primer ceremonial, reafirmando su valor patrimonial y su continuidad histórica ininterrumpida.

La muerte de Rubby Pérez

Rubby Pérez, La voz más alta del Merengue, murió la madrugada el 8 de abril de 2025 cuando amenizaba la que sería su última fiesta, cuando se desplomó el techo de la discoteca Jet Set en Santo Domingo, capital dominicana. La tragedia produjo oficialmente 113 personas fallecidas, según datos provisionales de las autoridades de emergencia tras el desplome, pero algunos informes más amplios indicaron que el número de muertos fue de 231. Por la trascendencia de su carrera y la cantidad de víctimas, impacto con fuerza la conciencia nacional. Ha crecido el clamor de que, en el lugar de la tragedia, se construya un mausoleo de homenaje a las víctimas.

Cultura

Nombramiento y gestión de Roberto Ángel Salcedo al frente del Ministerio de Cultura generó inicialmente dudas y suspicacias. Sin embargo, su gestión sorprendió por una capacidad gerencial efectiva, una visión integral del país como territorio cultural y un claro sentido de programación estratégica.

Himno Nacional: grabación audiovisual renovada

El 16 de agosto de 2025, en el Salón de las Cariátides del Palacio Nacional, se presentó la nueva grabación audiovisual del Himno Nacional Dominicano, interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) y el Coro Nacional Dominicano, bajo la dirección musical del maestro José Antonio Molina, titular de la OSN.

El proyecto tuvo como productor general a Juan Luis Guerra, quien aportó de manera gratuita su visión artística y técnica. La ingeniería de sonido estuvo a cargo de Allan Leschhorn —ingeniero principal, ganador de 20 premios Grammy—, junto a Manolo Sorrivas y Amable Frómeta, con la participación de 150 músicos y cantantes. El patrocinio correspondió a la Presidencia de la República, el Ministerio de Cultura y la Dirección General de Bellas Artes.

La Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior desarrolló 328 actividades culturales en 2026 que tocaron a 12.700 personas, informó su director, el escritor Rey Andújar, en su informe del período.

La XXVII Feria Internacional del Libro Santo Domingo, según datos oficiales, recibió más de 705,000 visitantes y generó ventas superiores a RD$75 millones. Se realizaron más de 600 actividades y 130 lanzamientos editoriales, de los cuales 18 correspondieron a la Editora Nacional, con especial énfasis en la obra de Frank Moya Pons. Se fortaleció el programa Bono Libro, el pabellón del cómic volvió a ser el más visitado y se consolidó la figura del escritor homenajeado. Asimismo, se evidenció el impacto de las redes sociales en la promoción literaria con la presencia de Eva Muñoz y Karine Bernal, quienes atrajeron a miles de jóvenes lectores.

Se relanzó la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional, integrada por 110 jóvenes músicos; se implementó el Plan Frontera, priorizando las provincias limítrofes; y se desarrollaron programas como Calle Cultura. Se remozaron infraestructuras clave: Centro Cultural Narciso González, Conservatorio Nacional de Música, Cinemateca Dominicana y salas del Palacio de Bellas Artes.

Más de 3,700 niños y adolescentes, en 15 provincias, accedieron a formación artística mediante las Escuelas Libres.

La XXXI Bienal de Artes Visuales, inaugurada el 30 de agosto de 2025 y dedicada a la maestra Elsa Núñez, recibió 609 obras en diversas disciplinas. De ellas, 210 fueron seleccionadas. El jurado estuvo presidido por Raúl Morilla, Lillian Carrasco e Hiromi Shiba.

El Gran Premio fue otorgado a Lucía Méndez Rivas por Healing Ritual, dotado con RD$1,000,000. Sin embargo, la mayor controversia surgió al premiar como escultura la obra Lo que se saca de raíz vuelve a crecer, una mata de palma presentada por David/Karma Davis Pérez.

El CODAP y la SODAV solicitaron la anulación del veredicto, a lo cual accedió el Ministerio, abriendo un intenso debate sobre ética curatorial, criterios de jurado y precedentes futuros. El ministerio de Cultura anuló el veredicto y ello generó mas conflicto al generar vaticinios negativos sobre ética de los jurados e independencia real de los mismos en el futuro.

Dirección General de Bellas Artes

Las compañías artísticas realizaron 82 actividades de difusión, con 135 funciones ante 70,978 personas, incluyendo presentaciones en provincias y en el extranjero (Medellín, Bogotá, Martinica, Nueva York, Miami, Chicago y Ciudad de México). En los espacios de Bellas Artes se desarrollaron 114 eventos con 205 funciones, a las que asistieron 75,717 personas.

DGCINE: resultados 2025

Las audiencias del cine dominicano crecieron 18.7 % respecto al promedio de los últimos cinco años. Se beneficiaron 2,387 personas en programas de formación, 94 pasantes se insertaron laboralmente y se validaron 103 proyectos audiovisuales, generando 2,206 empleos directos, más de 21,000 noches de hotel y una recaudación fiscal superior a RD$297 millones.

Lo no dicho del cine del 2025

Si bien en 2025 llegaron a las pantallas dominicanas películas fundamentales como La Bachata de Biónico, Pepe, Sugar Island, Olivia y las nubes y Tiguere, el año también estuvo marcado por la aparición de obras valiosas que no contaron con el respaldo del mercadeo, la viralidad en redes, los premios de festivales ni la amplia acogida de la crítica institucional.

Entre esas películas —silenciosas en su recorrido comercial pero intensas en su propuesta estética y humana— figuran varias que merecen ser revisitadas como parte esencial del mapa cinematográfico dominicano reciente.

Libélula (Ronni Castillo) Producción sorprendente por la alta calidad lograda con recursos mínimos, limitada a una sola locación —un sótano de clase baja en Nueva York— y sostenida casi exclusivamente por un duelo actoral de altísimo nivel entre Pepe Sierra y Judith Rodríguez, dos de los talentos interpretativos más sólidos del país.

Estrenada en el Festival de Cine Dominicano Hecho en Casa 2025, organizado por Novo, la película pasó casi inadvertida para los jurados. Su relato aborda la nostalgia, el amor, la pérdida y la búsqueda de redención personal, atravesado por la promesa rota del llamado “sueño americano”. Libélula es un viaje emocional sobrio y honesto que invita a reflexionar sobre las decisiones, los anhelos y las sombras que acompañan a quienes dejan su tierra en busca de mejores oportunidades.

Madre: A dos centímetros de ti, Este drama conmueve desde una ternura contenida que hiela el alma y, al mismo tiempo, la envuelve en esperanza. Su directora, Desirée Díaz Silva, debuta aquí como guionista y directora de largometraje tras más de veinte años de trayectoria como productora y ejecutiva de producción en cine y televisión. Formada en cinematografía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con estudios complementarios en la EICTV de Cuba, Díaz Silva ha trabajado en proyectos como El Rey de Najayo, Road House, Veneno y 47 Meters Down. Madre: A dos centímetros de ti, apoyada por Ibermedia, se instala como una obra significativa del cine dominicano contemporáneo, marcada por una dirección cuidadosa, temas profundamente humanos y actuaciones comprometidas. La película aborda la maternidad, el perdón y la fragilidad emocional con una honestidad poco frecuente. Desirée Díaz Silva demuestra aquí una voz autoral clara. Merecía mejor acogida. Mucho mejor.

El Día de la Tormenta (Alexander Viola – Mentes Fritas) Extraordinaria. Una de las propuestas más originales del cine dominicano reciente. Alexander Viola construye una atmósfera singular al combinar folklore, thriller psicológico y realismo mágico, apoyándose con precisión en la dirección de actores, la fotografía, la edición y la dirección de arte.

La película utiliza el paisaje de San Juan de la Maguana —territorio cargado de mitos populares— para crear un espacio narrativo ambiguo donde lo cotidiano y lo místico coexisten. El bosque seco se convierte en refugio y purgatorio psicológico. Es una de esas obras que, de haber sido chilena o española, habría recibido mayor atención internacional. Pero nada: es lo que hay.

Au Revoir (Ronni Castillo) Otro caso evidente de miopía del público —y quizá de ciertos sectores de la crítica— frente a una narrativa introspectiva y contenida que rehúye el melodrama fácil, heredero del peor telenovelismo, para apostar por la profundidad emocional. Jalsen Santana ofrece una interpretación matizada y sobria, transmitiendo el duelo y la transformación interna de su personaje con notable economía expresiva. Jimmy Jean-Louis aporta peso dramático e intensidad, dominando escenas clave, mientras Sophie Gómez equilibra ternura y misterio en su composición. Ronni Castillo demuestra una evolución clara en su lenguaje cinematográfico, entregando una de sus propuestas más maduras y personales.

Teatro no suficientemente valorado en 2025

El Principito (Antoine de Saint-Exupéry) Dirección, producción y adaptación: Josué Hirujo Toti. Con un elenco integrado por Ángel Ferreras, Guille Martin, Laura Rivera, JJ Sánchez e Indirita Acosta, música de Junior Basurto Lomba, escenografía de Ángela Bernal (Tracke Stage) y vestuario de Renata Cruz, este montaje logró un auténtico milagro escénico en el Teatro Laura Beltrán del Colegio Babeque Secundaria.

La propuesta fue reconocida por la crítica como una de las versiones más logradas del teatro escolar y familiar dominicano reciente, elevando el clásico a una experiencia escénica autónoma, poética y emocional.

Johnny, alma de tambora

Dirección y actuación: Antonio Melenciano. Presentado en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, el montaje articula música, cuerpo, memoria y testimonio personal. Melenciano encarna a Johnny Ventura desde una cercanía íntima, apoyado en gestualidad, voz y movimiento. Según una crónica de Diario Libre, el texto trasciende la biografía convencional para convertirse en una narración emocional y vivencial. Cabe recordar que el actor había presentado en 2015, en Bellas Artes, un musical de gran formato sobre el mismo tema, al que asistió el propio Ventura.